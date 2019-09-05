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成大工科系團隊包辦國際AI競賽冠亞軍 半數才大一

2019-09-05 23:42聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

成功大學工程科學系師生組成的團隊，8月26日獲選前往新加坡參加「高速運算與人工智慧（HPC-AI）學生競賽」決賽，歷經4個多月漫長比賽過程，擊敗來自美、中、日、韓、新加坡等11國高手，包辦冠、亞軍，取得2020年德國ISC大賽的參賽資格，期望有機會再度證明台灣堅強的軟實力。

負責指導的工程科學系講座教授黃吉川表示，團隊中超過一半的學生才大學一年級，無實戰經驗，對於相關理論也不了解，因此利用每天晚上7點至11點，假日展開集訓，針對軟、硬體原理結構等專業技術精益求精，與其他22支來自各國多為大四、研究生組成的參賽隊伍競爭。

此外，今年6月時，成大工科系團隊也在國際三大超級電腦賽事之一「德國ISC大學生叢集電腦競賽」中有亮眼表現，從電腦組裝到演算法的運算，實力令大會及其他隊伍刮目相看。獲得人工智慧項目比賽第二高分，更榮獲整體「最受肯定及推崇獎」。

該8月新加坡的「高速運算與人工智慧（HPC-AI）學生競賽」，是由成大工科系、成大工程科學文教基金會、技嘉教育基金會、達運光電股份有限公司及富邦產物保險股份有限公司等資助學生電腦設備及出國比賽經費。

技嘉教育基金會表示，過去台灣科技產業發展相當成功，台灣電子、資訊和通訊多項產品的市場占有率是世界第一。面對物聯網等大趨勢下，培育新世代所須物聯網及AI的人才十分的重要。

成功大學工程科學系師生組成的團隊，8月26日獲選前往新加坡參加「高速運算與人工智...
成功大學工程科學系師生組成的團隊，8月26日獲選前往新加坡參加「高速運算與人工智慧(HPC-AI)學生競賽」決賽，歷經4個多月漫長比賽過程，擊敗來自美、中、日、韓、新加坡等11國高手，包辦冠、亞軍。圖／技嘉教育基金會提供
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新加坡成大AI
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