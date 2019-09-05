新住民語 雲縣國中小僅31人選修

雲林縣國中小學僅31人選修新住民語言課程，斗六溪洲國小原僅一人報名，後開放全校學生參加，上課人數增至11人。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

新課綱上路，國中小學的一年級新生都可選修新住民語言課程，但雲嘉南各縣市參與人數都不多，雲林縣國中小學新住民學生近7千人，全縣僅開9班，共31人報名，比例最為懸殊。

雲林縣府教育處長邱孝文說，因本土語言仍是強勢語言，且選修新住民語言和一般課程相同，必須參加考試，對孩子來說可能缺乏誘因，未來會透過各種新住民文化活動推廣，讓學生更認識新住民文化。

嘉義市國中小學新住民學生有692人，但只有18人選修，嘉義縣共有1030名學生，有34人選修；台南市國中小學共有271所，有51校提出申請，其中以越南語居多，已完成師資培訓170多人。

雲林縣溪洲國小開學前調查，僅有一名學生報名參加越南語課程，其餘學生都選閩南語課程，校方開放全校報名，最後才有11名學生上課。

校長林俊傑表示，昨天越南語課程初次上課，由已通過師資培訓的越南籍學生家長喬淑方授課，全數學生的母親都是來自越南的新住民，包含喬淑方的2個孩子。

國小三年級的吳郁孝主動報名上課，他說，媽媽曾教他幾句簡單的越南話，但他想要多學一些，以後可以跟媽媽用母語溝通。

林俊傑表示，第二、第三語言是孩子未來的優勢，曾有學生家長被公司外派到越南，卻苦於言語不通，如今孩子在學校就有機會學習，是未來發展的契機。

教育界人士坦言，推動多語教育、促進族群融合及國際化的立意良好，但多數家長認為國際化是學英文，對東南亞語言興趣缺缺，必須有誘因，例如像原住民學生取得原民語認證，升學有加分。