華山基金會關懷三失老人 邀請你中秋一起來送禮

2019-09-05 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



中秋前夕，華山基金會中午在南區灣裡活動中心，舉辦「中秋愛老人才藝餐會」，不僅有總鋪師贊助美味的宴席，現場還有歌唱節目、義診等，讓老人家們度過開心的一天。

現場席開26桌，邀請長年獨居或行動不便無法出門的弱勢長輩們，相聚吃辦桌、齊歡唱，台南市廚師職業工會認同華山服務理念，連續3年響應中秋愛老人才藝餐會；除支持全數桌菜費用外，更出動義廚們為長輩烹煮，以台灣傳統熱鬧的「辦桌」形式，讓長輩們吃的開心、更感受滿滿人情味。

餐會開場由橄欖樹樂團帶來一連串經典老歌，長輩開心的一同拍手唱和。台南市議會議長郭信良、議員李啟維、南區區長蔡秀琴、迷客夏國際股份有限公司副總經理吳家德、台南中壇善心會執行長蔡思暄、醋瑝茶有限公司負責人代表王兆慶，均到場為長輩送上中秋祝福，阿公阿嬤們也踴躍報名，上台高歌一圓歌手夢。

第一次參加餐會，來自安南區的吳阿公開心的說，可以跟大家一起呷桌、又可以聽歌、唱歌，「這是人生中尚鬧烈、歡喜A中秋節！」，現場亦有愛心單位：E3國際造型沙龍義剪、芷艾芳療館按摩、柏妮爾整體美學護甲、郭綜合醫院義診，共計124名志工到場服務。