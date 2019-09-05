國中小學新住民語言開課 雲林全縣僅31人報名
新課綱上路，國中一年級、小學一年級新生都可選修本土語言或是新住民語言課程，雲林縣國中小學新住民二代學生約有6800多人，全縣國中小學僅31人選修新住民語言課程，多數學生仍選修本土語言課程，斗六溪洲國小乾脆開放全校報名，上課人數才從1人增至11人。
溪洲國小越南語課程今天初次上課，由已通過師資培訓的越南籍學生家長喬淑方授課，報名學生從一人增至11人，其中2位學生是喬淑方的孩子。
校長林俊傑表示，開學前學校數度調查，但僅有一名學生報名參加越南語課程，其餘學生都選擇閩南語課程，他覺得相當可惜，他認為這是孩子接軌國際的機會，開學後開放全校學生報名，最後共有11名學生上課，11名學生的母親都是來自越南的新住民。
多數學生是在家長鼓勵下報名參加，三年級的吳郁孝是自己主動報名上課，他說，媽媽在家有教他幾句簡單的越南話，但他想要多學一些，以後可以跟媽媽用母語溝通。
雲林縣政府教育處長邱孝文表示，全縣國中小新住民語言課程共開班9班，全數都是越南語，有31名學生選修，主要原因是因為孩子們對本土語言比較熟悉，畢竟除了媽媽，其他家人都是用本土語言，加上隔代教養家庭多，選修新住民語言課程，家長在指導上較為困難。
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