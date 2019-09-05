親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

涉公務車私用遭檢舉 李猶龍主動辭竹縣文化局長

天文大發現 陸多次捕捉「宇宙深處神秘射電信號」

國中小學新住民語言開課 雲林全縣僅31人報名

2019-09-05 16:51聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

新課綱上路，國中一年級、小學一年級新生都可選修本土語言或是新住民語言課程，雲林縣國中小學新住民二代學生約有6800多人，全縣國中小學僅31人選修新住民語言課程，多數學生仍選修本土語言課程，斗六溪洲國小乾脆開放全校報名，上課人數才從1人增至11人。

溪洲國小越南語課程今天初次上課，由已通過師資培訓的越南籍學生家長喬淑方授課，報名學生從一人增至11人，其中2位學生是喬淑方的孩子。

校長林俊傑表示，開學前學校數度調查，但僅有一名學生報名參加越南語課程，其餘學生都選擇閩南語課程，他覺得相當可惜，他認為這是孩子接軌國際的機會，開學後開放全校學生報名，最後共有11名學生上課，11名學生的母親都是來自越南的新住民。

多數學生是在家長鼓勵下報名參加，三年級的吳郁孝是自己主動報名上課，他說，媽媽在家有教他幾句簡單的越南話，但他想要多學一些，以後可以跟媽媽用母語溝通。

雲林縣政府教育處長邱孝文表示，全縣國中小新住民語言課程共開班9班，全數都是越南語，有31名學生選修，主要原因是因為孩子們對本土語言比較熟悉，畢竟除了媽媽，其他家人都是用本土語言，加上隔代教養家庭多，選修新住民語言課程，家長在指導上較為困難。

新課綱上路，國中一年級、小學一年級新生都可選修本土語言或是新住民語言課程，雲林縣...
新課綱上路，國中一年級、小學一年級新生都可選修本土語言或是新住民語言課程，雲林縣國中小學新住民二代學生約有6800多人，全縣國中小學僅31人選修新住民語言課程，多數學生仍選修本土語言課程，斗六溪洲國小乾脆開放全校報名，上課人數才從1人增至11人。記者陳雅玲／攝影
分享
新課綱上路，國中一年級、小學一年級新生都可選修本土語言或是新住民語言課程，雲林縣...
新課綱上路，國中一年級、小學一年級新生都可選修本土語言或是新住民語言課程，雲林縣國中小學新住民二代學生約有6800多人，全縣國中小學僅31人選修新住民語言課程，多數學生仍選修本土語言課程，斗六溪洲國小乾脆開放全校報名，上課人數才從1人增至11人。記者陳雅玲／攝影
分享
新課綱上路，國中一年級、小學一年級新生都可選修本土語言或是新住民語言課程，雲林縣...
新課綱上路，國中一年級、小學一年級新生都可選修本土語言或是新住民語言課程，雲林縣國中小學新住民二代學生約有6800多人，全縣國中小學僅31人選修新住民語言課程，多數學生仍選修本土語言課程，斗六溪洲國小乾脆開放全校報名，上課人數才從1人增至11人。記者陳雅玲／攝影
分享

語言越南新住民
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

華山基金會關懷三失老人 邀請你中秋一起來送禮

2019-09-05 17:24

台南再現登革熱群聚感染 疫情又再拉警報

2019-09-05 16:33

全聯一地一好物 中秋烤肉嘉義縣嚴選十一款

2019-09-05 16:15

9月7日來這聽免費演唱會吃月餅 還有機會抽電動自行車

2019-09-05 13:33

漁船筏收購喊停漁民心痛 嘉縣議會國民黨團批政府失信

2019-09-05 12:18

台中市政停車場遇雨即淹 議員批危險

2019-09-05 12:14

月夜西班牙 台南永康周六免費欣賞佛朗明哥舞蹈

2019-09-05 09:30

嘉義長者做相冊 寫眷村老故事

2019-09-04 23:44

雲林離岸風場 補償金喬不攏

2019-09-04 23:42

嘉大、北藝大師生攜手 大崙國小牆面繪出友善栽培

2019-09-04 23:41

「太太要生了」 交警助開道

2019-09-04 23:40

台西漁港淤沙嚴重 漁民盼政府速清淤

2019-09-04 23:26

連日大雨釀災 竹崎獨立山步道鐵橋被壓毀封閉

2019-09-04 23:25

一張張泛黃老照片 寫出嘉義市的眷村故事

2019-09-04 22:33

雲林海岸設80座風力發電機 漁民不滿船筏僅補償10萬元

2019-09-04 13:40

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

未被通知停水！基隆3000戶沒水可用罵翻 水公司致歉

2019-09-04 20:01

高雄7旬阿嬤賣魚丸救孫 善心人士湧入茄萣買魚丸

2019-09-05 15:44

月夜西班牙 台南永康周六免費欣賞佛朗明哥舞蹈

2019-09-05 09:30

司馬庫斯9月起恢復封路 僅中秋、國慶及周末開放通行

2019-09-05 12:15

苗北20萬人口就近監理業務 頭份市公所駐點服務

2019-09-05 11:34

颱風外圍環流影響 桃市八德這路口積水近30公分

2019-09-05 12:14

黃國昌批台中「智慧教室」弊端 教局：9成是林佳龍驗收

2019-09-04 18:44

桃市新任社會局長宣誓就職 鄭文燦讚專業資歷豐富

2019-09-04 21:03

一張張泛黃老照片 寫出嘉義市的眷村故事

2019-09-04 22:33

屏東歲入決算破400億大關 罰款金額亦創5年新高

2019-09-04 18:46

「全台最強大哥」呂崇民父親逝世 愛劍道晚年皈依佛法

2019-09-04 22:09

郭台銘允諾免費健檢說到做到 里長：居民訴求遷村遷校遷廟

2019-09-04 18:19

捕蜂每件3千多元報酬真好賺？彰化委外經費花完了

2019-09-05 12:23

400箱麻豆文旦堆滿辦公室賣不掉 華山基金會對外告急

2019-09-05 17:09

台中最貴公園 二和「蜂巢」設計新鮮

2019-09-05 00:04

提前儲水！竹東、寶山9月11日上午9點起停水8小時

2019-09-05 13:36

基隆暖暖運動公園更新動工 增鳥巢式盪鞦韆等遊戲器材

2019-09-05 12:43

奇萊山登山口遇水鹿 太管處驚喜

2019-09-05 17:02

中捷虧損將增資25億 市府：明年先編7.5億

2019-09-04 22:56

【即時短評】老樹見證當地發展 是很多人共同的記憶

2019-09-04 20:28

預算通過 台東焚化廠確定啟用

2019-09-04 23:30

新莊紐約家具中心寧被罰也不改善消防 黃國昌批勿護航

2019-09-05 12:22

YouBike再增4站 林口、淡水、三重、新店今明啟用

2019-09-05 12:00

桃園16處公車站 科技取締違停

2019-09-04 23:40

800萬翻新「最髒公廁」 水湳洞停車場14日啟用

2019-09-05 15:27

汐止塞 侯友宜指中央無心…只看到基隆

2019-09-04 23:34

高雄捷運黃線 將舉行說明會及公聽會

2019-09-05 15:43

桃園地景節 大湳光雕走進童話…

2019-09-04 23:04

未婚聯誼 兒女被動 焦急父母代報名

2019-09-04 23:32

為旅遊手冊印太美道歉！屏東縣府加碼300份供索取

2019-09-05 14:24

捷運到林園可行性？韓國瑜：今年編制800萬元做研究

2019-09-05 16:05

安全減量巨蛋已成過去式？她說喬來喬去出現一個小瑕疵

2019-09-05 14:21

大溪後慈湖蓄水遽降 考慮漏光池水徹底查修

2019-09-05 16:50

高市啟動「建蔽率」專案檢討 將提升小基地建築面積

2019-09-05 15:27

新北成立職棒隊？侯友宜：目前財政沒辦法

2019-09-05 12:15

雨都素寫開展 建築師筆下基隆重大建設這樣畫的

2019-09-04 19:30

90歲雜貨店嬤、孝親子女…捐贈 宜蘭消防局增6車

2019-09-04 23:54

工業區立體化 新北通過5案

2019-09-04 23:14

流標6次 北市三興段社宅終動土

2019-09-05 00:18

高雄愛情產業鏈 新興區開跑

2019-09-04 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top