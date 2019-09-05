國中小學新住民語言開課 雲林全縣僅31人報名

2019-09-05 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



新課綱上路，國中一年級、小學一年級新生都可選修本土語言或是新住民語言課程，雲林縣國中小學新住民二代學生約有6800多人，全縣國中小學僅31人選修新住民語言課程，多數學生仍選修本土語言課程，斗六溪洲國小乾脆開放全校報名，上課人數才從1人增至11人。

溪洲國小越南語課程今天初次上課，由已通過師資培訓的越南籍學生家長喬淑方授課，報名學生從一人增至11人，其中2位學生是喬淑方的孩子。

校長林俊傑表示，開學前學校數度調查，但僅有一名學生報名參加越南語課程，其餘學生都選擇閩南語課程，他覺得相當可惜，他認為這是孩子接軌國際的機會，開學後開放全校學生報名，最後共有11名學生上課，11名學生的母親都是來自越南的新住民。

多數學生是在家長鼓勵下報名參加，三年級的吳郁孝是自己主動報名上課，他說，媽媽在家有教他幾句簡單的越南話，但他想要多學一些，以後可以跟媽媽用母語溝通。