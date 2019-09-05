台南再現登革熱群聚感染 疫情又再拉警報

2019-09-05 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市再出現登革熱群聚感染，繼7月間中西區的東菜市場出現群聚感染，今天再確定新的病例，患者一家三口住在北區雙安里，三人都染病，來源可能是媽媽前往泰國旅遊感染後，再傳給兩個同住的兒子，由於最近散發的病例一個接一個，地點都不同，顯見社區裡多處存在病毒，疫情隨時有爆發的可能。

這起北區雙安里的群聚感染，發病的媽媽經常到中西區知名的水仙宮市場，衛生局擔心會像東菜市場一樣爆發疫情，下午前往水仙宮進行化學噴藥防治，並提醒最近曾到過水仙宮市場的民眾，要特別注意自己是否有症狀出現。

台南市衛生局今天再公布兩個新增的登革熱病例，其中今年第23例是家住北區雙安里，24例則是在安南區。

其中23例是30多歲男性，是第21例的哥哥，8月25日出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛及倦怠症狀，當日至診所就醫症狀未改善，8月27日再至診所就醫，登革熱快篩為陽性，檢驗中心報告為NS1-、IgM-、IgG+、PCR-，於9月4日二採確診IgM+、IgG+且抗體四倍上升。

他的媽媽7月31日至8月6日前往泰國自助旅行，返國後感到倦怠，但無發燒症狀，於8月13日至診所就醫，於服藥後症狀改善，但一直到小兒子發病，衛生局擴大採血，本月初才確定感染源是媽媽，而且不只小兒子染病、大兒子也確診。

第23個病例，主要活動的地點除了住家外，還有安南區長安里，登革熱防治中心已於8月28日至9月4日針對個案居住地及活動地進行強力孳生源清除及戶外化學防治。