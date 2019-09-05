全聯一地一好物 中秋烤肉嘉義縣嚴選十一款

2019-09-05 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



秋節將近，嘉義縣政府與全聯福利中心合作上午在全聯台北市大安延吉門市，舉辦「嘉義物產展」記者會，行銷嘉縣優質農特產品，嚴選布袋鎮、東石鄉牡蠣、義竹鄉金目鱸、新港鄉空心菜、大林鎮烏殼綠竹筍，以及民雄鄉珍珠芭樂等，由產地直送到門市，明天起在全國各地全聯販售。

縣長翁章梁北上，與全聯執行長謝健南、農委會主秘兼代理漁業署長張致盛、蔡易餘國會辦公室主任林宗成、縣農會總幹事黃貞瑜等，一起推廣嘉縣農特產品，邀請料理老師當場料理，翁章梁扮助手，示範產地直送農特產，料理美味佳餚，焗烤牡蠣灑滿莫札瑞拉起司、泰式風味烤鱸魚，以及清爽解膩芭樂百香果冰沙等，讓來賓吃得讚不絕口。

翁章梁說，全聯推出「嘉義周」農特產，適逢秋節，適合燒烤蔬菜及海鮮都在，盼透過全台最大零售通路商，讓全國民眾認識嘉義優鮮農特產品，選擇烤肉食材也能優先購買。