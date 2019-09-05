9月7日來這聽免費演唱會吃月餅 還有機會抽電動自行車

2019-09-05 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



中秋節將至，台中市豐原區公所9月7日將於田心公園舉辦「2019秋豐賞樂YA音樂表演活動」，邀請王識賢、陳雷、茄子蛋、黃家新、櫻桃姐姐及靈魂頑童舞蹈團帶來精彩演出，現場發送台中月餅，並安排氣墊遊樂園、野餐音樂會，全程免費，還有機會抽中電動自行車、43吋電視。

豐原區公所今日舉行「2019秋豐賞樂YA音樂表演活動」記者會，台中市副市長楊瓊瓔致詞時表示，2019秋豐賞樂YA音樂表演活動，將發送300份限量台中在地月餅及飲品，並安排老中青幼的演藝歌手帶來精彩表演。她也透露，演唱會一開始就會抽出一台電動自行車，請大家務必「早到」，才能「找到」它！

豐原區公所表示，今年活動以親子團圓為主軸，從下午3時至晚間9時30分登場，野餐音樂會由小丑尚恩及街頭藝人馬鯊姬帶來輕鬆活潑的演出，晚間將邀請王識賢、陳雷、茄子蛋、黃家新、櫻桃姐姐、點心姐姐及台中One-Tone靈魂頑童舞蹈團帶來精彩表演。