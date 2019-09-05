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9月7日來這聽免費演唱會吃月餅 還有機會抽電動自行車

2019-09-05 13:33聯合報 記者余采瀅╱即時報導

中秋節將至，台中市豐原區公所9月7日將於田心公園舉辦「2019秋豐賞樂YA音樂表演活動」，邀請王識賢、陳雷、茄子蛋、黃家新、櫻桃姐姐及靈魂頑童舞蹈團帶來精彩演出，現場發送台中月餅，並安排氣墊遊樂園、野餐音樂會，全程免費，還有機會抽中電動自行車、43吋電視。

豐原區公所今日舉行「2019秋豐賞樂YA音樂表演活動」記者會，台中市副市長楊瓊瓔致詞時表示，2019秋豐賞樂YA音樂表演活動，將發送300份限量台中在地月餅及飲品，並安排老中青幼的演藝歌手帶來精彩表演。她也透露，演唱會一開始就會抽出一台電動自行車，請大家務必「早到」，才能「找到」它！

豐原區公所表示，今年活動以親子團圓為主軸，從下午3時至晚間9時30分登場，野餐音樂會由小丑尚恩及街頭藝人馬鯊姬帶來輕鬆活潑的演出，晚間將邀請王識賢、陳雷、茄子蛋、黃家新、櫻桃姐姐、點心姐姐及台中One-Tone靈魂頑童舞蹈團帶來精彩表演。

現場也安排一連串如大型氣墊遊樂園等好玩好吃好康的親子互動活動，並發送限量月餅及飲品。此外，還有填問卷送好禮與摸彩活動，有機會將電動自行車及43吋液晶電視等大獎帶回家。相關活動資訊請參閱「2019秋豐賞樂YA音樂表演活動」粉絲專頁(https://www.facebook.com/Fengyuan.Art.Carnival/)。

中秋節將至，台中市豐原區公所9月7日將於田心公園舉辦「2019秋豐賞樂YA音樂表...
中秋節將至，台中市豐原區公所9月7日將於田心公園舉辦「2019秋豐賞樂YA音樂表演活動」。記者余采瀅／攝影
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中秋節將至，台中市豐原區公所9月7日將於田心公園舉辦「2019秋豐賞樂YA音樂表...
中秋節將至，台中市豐原區公所9月7日將於田心公園舉辦「2019秋豐賞樂YA音樂表演活動」。記者余采瀅／攝影
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電動自行車月餅遊樂園
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