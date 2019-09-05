漁船筏收購喊停漁民心痛 嘉縣議會國民黨團批政府失信

2019-09-05 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農委會漁業署10餘年來為復育漁業資源，鼓勵淘汰老舊漁船漁筏，編預算辦理收購，3月受理申請，但最近嘉義縣漁民接獲「暫不納入收購」公文，引起漁民不滿；縣議會國民黨團書記長李國勝議員與黨提名立委參選人王啟澧議員，上午在議會召開記者會，痛批政府失信欺騙漁民，表達嚴重抗議，質疑是為選票考量，勝選才續發嗎?

82歲黃姓漁民向王啟澧陳情，指稱自己年邁無法漁作，粗重捕撈作業，體力無法負荷，兒子又操作機械手部受傷，才忍痛割捨「相依為命」近50年老漁筏，想不到，政府卻「黃牛」不收購，請政府體恤甘苦人，至少讓他有「老本」過晚年。

王啟澧說，如果只是嘉縣暫不收購，絕不當「二等漁民」，全國一致性的話，是政府欺騙百姓， 他質疑難道是為選票考量，勝選才續發嗎？他表達嚴重抗議，配合政府政策「離漁」老漁民，政府要重視他們生計，不能失信欺騙，他會督促縣府爭取農委會續發； 李國勝說，政府補助漁業相關措施，絕對不可以有選舉考量，無預警中斷，黨團會站在人民立場，捍衛漁民應有權益。

縣府漁業科說，今年辦理漁船(筏)收購，漁業署因收購經費有限，未予核定收購，今年計有5件漁船(筏)收購申請案，漁民依規定4月28日前向漁會登記，縣府5月10日核轉漁業署審核。漁業署說，因本年度漁船(筏)收購經費有限，申請收購漁筏暫不納入收購，後續將視經費狀況，再研議是否辦理第二次收購。