一張張泛黃老照片 寫出嘉義市的眷村故事

2019-09-04 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市早期眷村「精忠一村」在現今圳頭里內，退休教師蕭麗雎和楊心怡想留住眷村故事，指導里內30多名老人家，製作自己的專屬紀念相冊，並在相片旁寫上自己在眷村戀愛、結婚和生子的故事，他們說「有一天我們也許會離去，但回憶會留下來。」

長者在紀念冊上貼上一張張泛黃相片，旁邊寫下「這是我15歲，少女時代的照片」、「這是我和兄弟姊妹的照片」、「多懷念以前的日子」等語，雖然他們頭髮多已斑白，但談起年輕時的回憶，彷彿坐上時光機，回到那段神采飛揚的日子。

84歲婦人何林束自小困苦，童年沒拍過照片，連結婚時也沒有，她在一間工廠擔任煮飯工，約50歲時用省吃儉用存下的3000元，買了人生第一台相機，帶去工廠的員工旅遊，請人為她拍下第一張照片，成為她紀念冊上最愛的照片，她說「因為人生終於開啟紀錄！」

78歲婦人陳魏守婦年輕時在福利社工作，與身為軍人的丈夫相識，結婚後搬入眷村，她在紀念冊上放著與丈夫的第一張合照，上頭寫上「民國47年與丈夫相戀，在嘉義市某相館合照」，她說，這是訂婚後的照片，當時緊張地面容嚴肅，丈夫每每翻起這張照片，常常笑說「你欠了多少錢？」

她30歲時，丈夫用相機拍下她在家門口的照片，留下美麗動人的一刻，還有丈夫穿軍便服的結婚照，都放進紀念冊裡，她說，13年前丈夫離世，起初有2年都不願出門，如今走出傷痛，將丈夫的照片都貼入紀念冊用照片回憶心愛的丈夫。

69歲邱亭英翻開她的紀念相冊，一張照片讓她忍不住流淚，是女兒2歲時，努力推著坐在推車上的兒子，她說，兒子患有腦麻，不良於行，女兒從小就會照顧他，當時丈夫在眷村拍下珍貴一幕，2人至今仍兄妹情深。

60歲趙柔榛與其他長者比起來年紀尚輕，得知這個活動，也加入紀念相冊的活動，她在相冊上繪製漫畫，描述當年求子、懷孕的情景，畫風逗趣。她說，無論畫畫或照片，都是在這人生的珍貴紀錄。

蕭麗雎說，眷村留下的遺跡逐漸減少，但有文化的特殊性，希望透過老人家讓後代知道眷村的生活故事，鼓勵老人家製作自己的紀念相冊，通過文化局的「走讀社區守護家園計畫」，未來會集結成冊發表。