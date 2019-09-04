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嘉義長者做相冊 寫眷村老故事

2019-09-04 23:44聯合報 記者李承穎／嘉義市報導

嘉義市圳頭里的長者們做出專屬自己的紀念相冊，回憶年輕時的故事。 記者李承穎／攝影
嘉義市圳頭里的長者們做出專屬自己的紀念相冊，回憶年輕時的故事。 記者李承穎／攝影
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嘉義市早期眷村「精忠一村」在現今圳頭里內，退休教師蕭麗雎和楊心怡想留住眷村故事，指導里內30多名老人家，製作自己的專屬紀念相冊，並在相片旁寫上自己在眷村戀愛、結婚和生子的故事，他們說「有一天我們會離去，但回憶會留下來...」。

78歲的婦人陳魏守婦年輕時在福利社工作，與身為軍人的丈夫相識，結婚後搬入眷村，她在紀念冊上放著與丈夫的第一張合照，上頭寫上「民國47年與丈夫相戀，在嘉義市某相館合照」，她說，這是訂婚後的照片，當時緊張地面容嚴肅，丈夫每每翻起這張照片，常常笑說「你欠了多少錢？」

她說，13年前丈夫離世，起初有2年都不願出門，如今走出傷痛，用照片回憶心愛的丈夫。

69歲邱亭英翻開她的紀念相冊，一張照片讓她忍不住流淚，是女兒2歲時，推著坐在推車上的長子，她說，長子罹患腦麻，不良於行，女兒從小就會照顧他，當時丈夫在眷村拍下珍貴一幕，兩人至今仍兄妹情深。

84歲的婦人何林束自小困苦，童年沒拍過照片，連結婚時也沒有，她在一間工廠擔任煮飯工，53歲時用省吃儉用存下的3000元，買了人生第一台相機，帶去工廠的員工旅遊，請人為她拍下第一張照片，成為她紀念冊上最愛的照片，她說「因為人生終於開啟紀錄！」

60歲的趙柔榛與其他長者比起來年紀尚輕，她在相冊上繪製漫畫，描述當年求子、懷孕的情景，畫風逗趣。她說，無論畫畫或照片，都是在這人生的珍貴紀錄。

蕭麗雎說，眷村留下的遺跡逐漸減少，但有文化的特殊性，希望透過老人家讓後代知道眷村生活故事，鼓勵老人家製作自己的紀念相冊，也通過文化局的「走讀社區守護家園計畫」，未來會集結成冊發表。

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