雲林海岸設80座風力發電機 漁民不滿船筏僅補償10萬元

2019-09-04 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



達德能源集團開發、總裝置容量640ＭＷ（百萬瓦）的雲林允能離岸風場，預計明年三月在雲林海岸八公里外海域，設置80座風力發電機，讓當地蚵農、漁民憂心屆時施工影響生計，今天雙方召開協調會議， 地方盼望能得到相關補償。

達德公司提出照顧退休漁民、海洋環境教育、本土魚苗放流、電協金等回饋方案，也擬定了兩年施工期間船筏補償辦法，初步提出每艘船筏補助10萬元，總補償金約1億多元，但地方認為補償金額過低相當不滿。

雲林縣漁船筏權益促進協會理事長吳昭學指出，不論是蚵農還是漁民，開發期間影響的船筏約有1200多艘，相關補償金只有一次及臨時，換算下來每人只領得到10萬，叫漁民兩年不出海，要如何生活。

他說，上緯公司在苗栗縣竹南外海，設置32座離岸風力發電機組，提供地方漁民3億500萬元補償金，比起達德誠意十足，達德來雲林開發耗資960億元，應該提撥1%來回饋地方。