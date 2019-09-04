嘉大、北藝大師生 嘉義大崙國小完成印象彩繪

2019-09-04 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義大學園藝學系與景觀學系，與臺北藝術大學美術學系師生例時5個月準備，在嘉義縣水上鄉大崙國小，行牆面彩繪，上周開始駐村，大小學生共同協力彩繪，完成一幅「大崙印象畫」，透過牆面視覺，將嘉義縣當地農作、特色農產品，以藝術方式呈現。

嘉義大學表示，這次園藝學系與景觀學系，執行教育部108年度大學社會責任實踐計畫，以「嘉義平原區優質友善栽培產業茁壯計畫」為主軸，由臺北藝術大學美術學系教師郭弘坤，指導兩校學生進行跨校合作，將當代藝術融入地景空間，以水上鄉大崙國小在地文化地景風貌，呈現嘉義平原友善栽培產業。

嘉大團隊與北藝大師生，協力將當代藝術融入大崙國小美術課程，讓學童將平日觀察，與生活記憶轉為元素、分組創作，透過大學生與學童互動，創造社群新價值。

大崙國小校長曾南薰指出，校方透過課程，引導學童認識在地友善栽培產業，從課程學習及在地參訪經驗，培養對家鄉認同感，這次嘉大園藝學系主任沈榮壽，帶領團隊到大崙國小彩繪，執行期間、彩繪成果，都讓學童及居民更加肯定在地特色。