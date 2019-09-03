慶軍人節 台南榮家歌舞謝老兵

2019-09-03 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



台南榮家昨天93軍人節的慶祝活動，他們仍是坐著輪椅參加。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

昨天是93軍人節，台南東區榮民之家舉辦慶祝活動，其中由劉清田帶領的歌友社團，到場舉辦第100場的公益演出，他表示，2年前的第一場就是在台南榮家，2年間團員自掏腰包，幾乎跑遍全台榮家，就想給榮民伯伯們一點歡樂，感謝他們對國家的貢獻。

「老兵不死、只是凋零」，與國民政府一起撤遷台灣，住在榮家的老兵人數愈來愈少，台南榮家表示，目前榮家內大陸老兵大約還有330位，其中百歲以上有5人，最年長的105歲，老兵們年紀都很大，其中不少都坐輪椅需要照顧。

台南榮家裡許多老榮民必須要靠人照顧。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

榮家昨天舉辦活動，現場除了歌舞表演、團康活動、義剪及經絡按摩，還有各界捐贈的美食，讓老兵們過一個不一樣的節日。劉清田帶著20多名團員載歌載舞，當唱到「梅花」時，台下的老兵們都跟著精神一振，打起拍子。

劉清田表示，團員都是台南各地喜歡唱歌的朋友，大家聚集練唱多年，兩年前大家第一次到台南榮家演出，現場反應很棒，結束後還有老人家向前詢問「下個禮拜還會不會來」，讓團員開啟了巡迴演出的念頭，兩年來全台16處榮民之家，已經跑了14處，其他還有社區、學校等，都是公益演出。

團員們為了演出，不僅自己出路費，還定期排演、製作演出服裝等，都覺得只要台下的聽眾開心，自己也跟著高興，而因為社團取名為「樂透歌友社」，劉清田還常常自掏腰包送聽眾樂透券，「開心就好」，其中黃莉莉是每場都出席，100場一場沒缺，劉清田昨天還贈送她禮物，感謝付出。

104歲的榮家住民張伯濤，昨天還自己騎著電動三輪車到場參與活動，精神相當好，他表示，之前身體不太好，在榮家照顧下，現在每周至少三天喝牛肉湯，培養體力，很多人聽說他已104歲都很驚訝。