台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



國民黨徵召台南市第三選區立委參選人童小芸，昨天下午5點多在北區北安路與育賢街路口拜票時，剛好目擊路口一起轎車與機車擦撞的車禍意外，童小芸發現後立即停下宣傳，衝上前協助救援，並幫忙疏導交通。

昨天傍晚5點多，童小芸由助選人員陪同，在北區北安路、育賢街口拉票，目賭女機車騎士被轎車撞倒。她表示，聽到車輛碰撞聲，沒多想就立刻丟下手上的大聲公跑過去，先確認有沒有人員受傷，發現被撞倒的女騎士雖意識清楚，但也因車禍被嚇得情緒緊張，當下他也立即先安撫女騎士的心情，告知不要移動傷勢位置，並通知救護車與警察到場處理。

童小芸呼籲駕駛人在天候不佳的情況下，應該提高警覺，遇路口減速慢行，切勿疲勞駕駛。發生車禍時應立即停車，保持冷靜勿慌張，即使輕微碰撞亦應停車處理，並撥打110 報警處理，在警方未到達前不要離開現場，以免事後被對方控訴為肇事逃逸。