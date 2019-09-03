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南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26聯合報 記者謝進盛╱即時報導

勞動部全國職業安全衛生優良單位選拔成績出爐，在最高標準的「五星獎」選拔，全國僅7事業單位獲該獎項，台南市有陸軍航空基地勤務廠、統一企業新市廠獲獎，表現搶眼。

台南市政府勞工局表示，將於本月12日公開表揚榮獲勞動部推行職業安全衛生五星獎、優良單位及人員，亦表揚本市推行職業安全衛生優良單位及人員。另為強化安衛家族運作成效，本月6日將於關子嶺勞工育樂中心，辦理安衛家族大會師及高階主管論壇活動。

勞工局說，與往年不同的是，勞動部今年針對參選五星獎事業單位，除須連續3年獲職業安全衛生優良單位，決審方式更新增考評參選單位職業安全衛生工作各面向規劃、執行、檢討與改進落實情形，在全國僅7事業單位獲選，陸軍航空基地勤務廠、統一企業新市廠同列其中，相當不易。

另外，台電嘉南供電區營運處、台灣汽電共生官田廠、達和環保永康垃圾資源回收(焚化)廠獲選為全國優良單位，信鼎台南市城西垃圾焚化廠翁瑞彥，統一新市總廠莊鈞佑獲得全國優良人員功績獎。

勞工局長王鑫基表示，今年5個獲選全國推行職業安全衛生優良單位，都是勞工局成立的安衛家族核心企業，其中陸軍航空基地勤務廠，曾榮獲101年度五星獎，對職安衛工作推動不遺餘力；而統一企業新市廠推行工安三護，強化主管走動管理，落實安全作業標準，將安衛工作融入企業經營管理，達成勞資雙贏的目標。

勞動部全國職業安全衛生優良單位選拔成績出爐，台南市成績亮眼。圖/台南市政府勞工局...
勞動部全國職業安全衛生優良單位選拔成績出爐，台南市成績亮眼。圖/台南市政府勞工局提供
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