影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



國民黨嘉義市立委參選人傅大偉今天在他的YOTUBE發布影片，以兩個科學實驗解析嘉義市鐵路高架化的問題，傅大偉說，他是務實主義者，希望透過有趣的小小科學實驗，讓市民簡易了解，鐵路高架工程未來可能帶來的影響及衝擊，有必要說清楚、講明白。

他身穿科學實驗服，影片開頭就說「大家看我這一身科學打扮，科學一定要小心求證，要實事求是，與大偉做事有許多不謀而合的地方。」

傅先拿一杯紅色的熱水和透明的冷水，將兩杯水交疊在一起，並用一個卡片隔開，再將卡片抽開，發現兩杯水沒有融合在一起，因熱水的密度較低，所以會維持在上面，冷水的密度高，會沉在下面。

傅說，原本被鐵路區隔的嘉義市東、西區，在鐵路高架化後，除了開闢道路，還要活化空間及美化景觀等，才能達到「無縫接軌」的效果，有效發展經濟，否則東、西區就像這兩杯水無法融合。

另外，傅也拿一瓶大水瓶，裝了很多藍色的水，比喻是嘉義市每年預算120億，再拿一瓶小的空瓶，比喻是鐵路高架化，嘉義市自籌款38億元，將小瓶裝入大瓶，藍色的水就不斷漏出來，比喻嘉義市教育、公共工程和青年學子的創業經費，都被排擠流失。