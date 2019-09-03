台南出現腸病毒重症加上開學 家長孩子要特別當心

2019-09-03 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市上周新增兩個腸病毒重症病例，由於目前開學，疫情可能會向上竄升，衛生局提醒要特別注意。全台目前累計今年已有34個重症病例，其中以71型最多，有25例。

衛生局表示，台南市上周確定的重症病例，其中之一是麻豆區2歲男童，感染腸病毒71型，個案發病後出現連續發燒數日、嘔吐症狀，但身體無明顯紅疹或口部潰瘍，後續出現步態不穩、肌抽躍及嗜睡等症狀，由麻豆當地醫院轉院至本市醫學中心收治，個案經診斷為腦幹腦炎，治療後肌力逐漸回復，目前個案已出院，續門診追蹤治療。

第二個病例為白河區5個月女嬰，感染腸病毒71型，個案發病後持續高燒、活動力不佳伴隨肌抽躍、心搏過速及高血壓等症狀，於嘉義醫院治療，後續出現意識改變之症狀(嗜睡、無哭鬧反應、眼神上吊等) ，轉院至本市醫學中心收治，個案經診斷為腦幹腦炎，經治療後症狀逐漸改善，目前個案已出院，續門診追蹤治療。

衛生局提醒，開學後本市腸病毒疫情有逐漸上升趨勢，上周的門急診就診人數為1594人次，已超過流行閾值910人次，顯示處於流行高峰期，尤其容易引發重症的腸病毒71型陸續被檢出，該病毒感染幼兒童造成腦炎或肢體無力麻痺。

民眾、學校或教托育機構應督導學童養成良好個人衛生習慣，手部衛生為預防腸病毒感染首要預防方法，洗手時應優先使用肥皂，「吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後」應執行手部衛生，請確實做到正確洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，居家一般環境清潔消毒可用「500ppm稀釋漂白水」進行消毒，泡製方法為：5湯匙(100c.c.)市售5%漂白水加入10公升清水後，混和均勻；家中孩童如有身體不適應儘速就醫，請勿出入公共場所或安親班。