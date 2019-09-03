急開車門釀禍3年萬餘人受傷 他發明兩段式安全車門獲專利

2019-09-03 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣虎尾鎮謝姓會計師有感於長久來，經常發生急開車門撞上後方機車的事故，帶來嚴重傷亡，於是埋首研發出兩段式安全車門，透過門扣設計強迫駕駛或乘客開車門時，必須轉身按下門扣開關才能開門，借以轉身順便探看後方來車，以保安全，此發明已獲兩個國家專利，他期待各大廠商善用，以降低急車開門的車禍傷亡。

大學主攻機械製造的謝姓會計師，擁有機械設計的養成背景，從警政署一份2012年到2015年的統計，短短3年就發生1萬3千多件急開車門的傷亡事故，造成16525人受傷，其中22人死亡，如此慘重的傷亡，令他震驚，尤其自己也有多次急開車門險些造成意外的經驗。

謝說，即便媒體網路經常報導急開車門的事故提醒民眾，但傷亡數據並未因而減少，於是去年他利用會計工作之餘，花了約3個月研發出兩段式安全開啟系統，並獲得台灣及美國的專利，目前德國、大陸及日本專利仍在審核中。

即便車子靜止沒電狀態仍可開門，謝姓會計師說，這套設計理念很簡單，且完全是機械式操作，不必靠電力，他只在車門的環釦，加裝一個倒鉤釦，讓車門無法一次就推開，強迫乘客或駕駛，必須向後轉身去拉開關才能完全開門，借用轉身之際，可探看後方來車，簡單說，就是借用多一道開門手續，強迫開門的人查看後方。