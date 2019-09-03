嘉義市副市長終於要來了 前立委陳淑慧接任

2019-09-03 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市長黃敏惠今天下午市務會議中，宣布副市長人選，由曾擔任國民黨籍不分區立委的陳淑慧接任，本周4上午10點舉辦布達典禮，陳淑慧說，與市長有十多年情誼，認同市長施政理念，希望能替她分憂解勞，一起推動嘉義市的經濟發展。

陳淑慧現年62歲，曾任兩屆立法委員、立法院教育及文化委員會召集委員，她畢業於高雄女中，並擁有東吳大學電子計算機應用科學系、美國佛羅里達理工學院電腦科學碩士、美國University of South Dakota 高等教育博士班等學歷。

嘉義市副市長職位懸缺8個多月，黃敏惠說，一直在尋覓好的人才，才能「一加一大於二」，打造有溫度的戰鬥團隊；她擔任立委時就與陳淑慧有互動，彼此很熟悉，可運用她在科技和教育的專業，例如，打造嘉義市成為電商之都，達成拚經濟的努力目標。

黃敏惠說，陳淑慧長期在立法院，與中央部會也很熟悉，也可擔任中央與地方的溝通橋梁，布達典禮時就會與大家見面，市務會議上先向同仁公布，讓大家更安心，全力拚市政。

陳淑慧說，市長這一兩個月都持續在聯繫，她有段時間出國，回來後雙方仍持續聯繫，被市長的誠懇深深打動，市長希望發展嘉義市經濟，提高城市的競爭力，包括希望嘉義市成為西部新都心，她會全心投入輔佐。