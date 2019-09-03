農村領航獎選拔出爐 雲林兩人從426參賽者脫穎而出獲獎

2019-09-03 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



農委會農村領航獎選拔出爐，今年有426位來自全國各社區參賽，最終選出30位得主，雲林古坑鄉草嶺社區劉小貞與林內鄉烏塗社區林建安脫穎而出獲此殊榮。

林建安畢業於觀光產業科班碩士，曾在中部私立科技大學兼職觀光系講師，因為是家中獨子，民國99年因父母老邁返鄉，當時適逢家鄉烏塗社區正準備上農村再生培根計畫關懷班，於是毅然投入，貢獻觀光所長。

林建安說，他返鄉七年得知芋頭是林內鄉的名產之一，農民栽種出來的芋頭品質優良鮮美，卻苦無名氣，因為他無償提供自家1公頃土地，作為推動芋頭產業發展的用地。

該農地成為水保局食農教育推動的區域亮點，林建安也和地方成立「教芋部」，提供社區在地產業推廣，除打響林內芋頭知名度，也與社區力推保存籠仔笱搶水節慶活動，扮演烏塗社區農村再生的重要舵手，

劉小貞從8年前開始擔任古坑鄉草嶺社區理事長，帶領社區參與農村再生培根計畫，結合石壁、樟湖、華南、桂林等區域，成立大草嶺旅遊平台，推動古坑山區、產業活化、文化保存、生態保育等層面。

她也結合社區及草嶺生態地質國小資源，推動草嶺環境教育場域認證，並與社區在地產業「苦茶油」，整合15家古坑餐飲業者舉辦苦茶油美食節，並和18家商店業者及9家旅遊業者，將苦茶油推廣到台北101伴手禮專區以及各個銷售通路。