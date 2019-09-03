「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22 中央社 台南3日電



台南國華街總是湧進不少遊客啖美食。 本報系資料照／記者鄭維真攝影 分享 facebook 日本東京電視台「世界財經衛星」昨晚首度播出台南專題報導，內容涵蓋台南街景、建築、芒果及街問來台的日本觀光客等。在日本旅遊的國人也錄下節目PO上網，獲得許多人分享。

台南街景近年來陸續登上日本知名雜誌「BRUTUS」、「POPEYE」、「PEN」的封面，電子媒體也不斷報導，日本東京電視台「世界財經衛星（WBS）」昨晚首度播出台南專題報導，以「台灣現正備受注目！日本人所不知道的台南是? 」為題，報導時間近8分鐘。

WBS節目開頭首先點出受日韓貿易戰影響，今年8月起日本觀光客訪韓比例約下降三成，台南成為韓國以外最受矚目的日客旅行地，台南市副市長王時思也領軍出擊，邀請日本觀光客到台南體驗不一樣的台灣。

節目中，來台的日本觀光客在街訪中說出對台南感覺，大多是「復古」、「樸實」、「有魅力的城市」；節目還說明台南的地理環境、人口，且以台南市美術館一館及林百貨為例，解釋台南是保有日治風情的城市，更有夜市、芒果、剉冰等景點特色及美食。

台南市政府人員今天表示，WBS節目由東京電視台與日本經濟新聞社共同製作，1988年開播，是現今日本民營電視中最長壽也最權威的深夜新聞節目；製作團隊看到「台南紅椅頭觀光俱樂部」的東京活動宣傳後，主動聯繫台南市政府表達採訪意願。

採訪團隊8月底走訪台南取材，9月2日前往東京丸之內Good Design Marunouchi舉辦的觀光推介會場專訪王時思，採訪記者還參加台南風錢湯體驗，感受台南放鬆慢活的魅力。