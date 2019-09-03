親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

下一個台灣？美前駐聯大使呼籲全球關注反送中

「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22中央社 台南3日電

台南國華街總是湧進不少遊客啖美食。 本報系資料照／記者鄭維真攝影
台南國華街總是湧進不少遊客啖美食。 本報系資料照／記者鄭維真攝影
分享
日本東京電視台「世界財經衛星」昨晚首度播出台南專題報導，內容涵蓋台南街景、建築、芒果及街問來台的日本觀光客等。在日本旅遊的國人也錄下節目PO上網，獲得許多人分享。

台南街景近年來陸續登上日本知名雜誌「BRUTUS」、「POPEYE」、「PEN」的封面，電子媒體也不斷報導，日本東京電視台「世界財經衛星（WBS）」昨晚首度播出台南專題報導，以「台灣現正備受注目！日本人所不知道的台南是? 」為題，報導時間近8分鐘。

WBS節目開頭首先點出受日韓貿易戰影響，今年8月起日本觀光客訪韓比例約下降三成，台南成為韓國以外最受矚目的日客旅行地，台南市副市長王時思也領軍出擊，邀請日本觀光客到台南體驗不一樣的台灣。

節目中，來台的日本觀光客在街訪中說出對台南感覺，大多是「復古」、「樸實」、「有魅力的城市」；節目還說明台南的地理環境、人口，且以台南市美術館一館及林百貨為例，解釋台南是保有日治風情的城市，更有夜市、芒果、剉冰等景點特色及美食。

台南市政府人員今天表示，WBS節目由東京電視台與日本經濟新聞社共同製作，1988年開播，是現今日本民營電視中最長壽也最權威的深夜新聞節目；製作團隊看到「台南紅椅頭觀光俱樂部」的東京活動宣傳後，主動聯繫台南市政府表達採訪意願。

採訪團隊8月底走訪台南取材，9月2日前往東京丸之內Good Design Marunouchi舉辦的觀光推介會場專訪王時思，採訪記者還參加台南風錢湯體驗，感受台南放鬆慢活的魅力。

東京芒果日本經濟

相關新聞

嘉縣第一家非營利幼兒園本月中開學 稻江得標承辦

2019-09-03 11:23

南市取締超速大執法 周四啟動

2019-09-02 23:49

嘉義馬稠後二期園區 將規畫長照專區

2019-09-02 23:48

嘉縣白蝦產量大減 中秋恐無蝦

2019-09-02 23:46

豪雨重創雲林農田 菜價漲3成

2019-09-02 23:43

明年 嘉市國中小班班有冷氣

2019-09-02 23:38

「出一口氣」 他降價賣瓦斯

2019-09-02 23:18

桶裝瓦斯市場萎縮3分之1 台南瓦斯行蕭條

2019-09-02 23:14

嘉義市實施清道專案 用路人叫好、攤販擔憂

2019-09-02 20:47

台南這裡的房子會致癌不能買？環保局說明法令規定

2019-09-02 17:56

靈活胖子為你打拼！ 蔡易餘再拿圓滾滾身材做文宣廣告

2019-09-02 17:03

為植物人祈福 朝天宮文旦天燈升空

2019-09-02 16:48

南鯤鯓代天府推書法篆刻攝影展 寺廟祕書李國殿秀才藝

2019-09-02 16:34

影／蝸居女孩樹下奮發讀書 縣長要助她圓夢看外婆

2019-09-02 15:15

嘉大學生 化身綠鬣蜥獵人

2019-09-02 14:15

張麗善小內閣異動 環保局長黃士漢上任

2019-09-02 13:22

府城的盧米埃效應 台南文資影像放映推介

2019-09-02 12:56

「萌翻了」超可愛豬造型鳳梨酥 消費者：捨不得吃

2019-09-02 12:41

國小開學囉！ 斗南警護童上、下課

2019-09-02 11:38

移除綠鬣蜥 嘉縣不發賞金改找獵捕達人

2019-09-02 10:39

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

嘉市國中小學全面裝設冷氣 年底就會有學校裝設

2019-09-02 22:03

請駕駛人管好油門 台南市警方展開取締超速大執法！

2019-09-02 14:01

台糖同意馬稠後二期園區開發 規畫成立長照產業專區

2019-09-02 10:07
看更多

熱門文章

大選前三個月 屏東縣警局長葉明潭驚傳中風

2019-09-02 19:20

獨／高雄大八飯店歇業2月 聯上集團預計9月10日接手

2019-09-03 00:19

地下室辦迎新 高雄某國小新生高達69人染流感

2019-09-02 19:34

嘉義市實施清道專案 用路人叫好、攤販擔憂

2019-09-02 20:47

這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45

高溫33度學童有冷氣吹 頭份所會：錢花的值得！

2019-09-02 14:05

請駕駛人管好油門 台南市警方展開取締超速大執法！

2019-09-02 14:01

高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39

新北租屋補助今開始受理 單身青年最高補助3200元

2019-09-02 20:46

張麗善小內閣異動 環保局長黃士漢上任

2019-09-02 13:22

產量過盛！檸檬酸農民苦 竹田鄉辦野餐派對促買氣

2019-09-02 17:29

台南這裡的房子會致癌不能買？環保局說明法令規定

2019-09-02 17:56

超幸福！清潔隊出勤前有熱飯菜 資收所得抽成當獎金

2019-09-03 07:42

阿公阿婆都玩的好開心！ 造橋衛生推長照2.0巷弄站

2019-09-02 17:28

高雄情人碼頭野狗群聚橫行 年捉200隻也沒用

2019-09-02 17:12

一天經手上千包 有她幫忙民眾丟垃圾變輕鬆

2019-09-03 08:00

彰化新農業處長邱奕志 從學界進公部門欲推智慧農業

2019-09-02 18:08

自強隧道區間測速 超速大減8成

2019-09-02 23:49

南市取締超速大執法 周四啟動

2019-09-02 23:49

嘉大學生 化身綠鬣蜥獵人

2019-09-02 14:15

台中大慶夜市噪音大交通差 市府：不排除取消部分許可

2019-09-02 15:30

3名交換生到僑泰 每周8小時的語言學習

2019-09-02 16:00

三芝石門青春山海線輕鬆行 YouBike要設站

2019-09-02 18:28

重陽敬老 竹市提供65歲以上免費健檢8千名額

2019-09-02 13:24

瑞穗舞鶴公主特調 推清爽蜜柚咖啡

2019-09-03 07:56

裝潢1年被白蟻啃光 木工獲判免賠

2019-09-03 00:00

緊鄰捷運三鶯線及北大 部落聚會所10月底完工

2019-09-02 19:43

太平山平日公車低碳方便受歡迎 增停「三星一站」

2019-09-02 21:12

審計新村打造者吳宗穎 中秋在台中歌劇院辦市集

2019-09-02 19:21

關埔國小開學射紙飛機 迎第二屆新生

2019-09-02 14:32

苗栗YouBike 騎乘人次破百萬

2019-09-02 23:36

板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55

翻轉二手衣展創意 香港媳婦巧手創造新時尚

2019-09-03 08:53

「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22

茶葉觀光工廠「HOHOCHA喝喝茶」 進駐日月潭

2019-09-02 22:18

北投區大規模違建 北市府擬推活化輔導

2019-09-02 14:48

明起3天 大一新生免費搭淡海輕軌

2019-09-02 23:56

桃市社大課程超搶手 9月開課湧入近兩萬人報名

2019-09-02 16:37

全國古蹟日搭上地景藝術節 八德5處古蹟將有歷史導覽

2019-09-02 18:07

花蓮縣議員補選開放黨內登記 黨部籲團結拚選舉

2019-09-02 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top