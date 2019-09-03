嘉縣第一家非營利幼兒園本月中開學 稻江得標承辦

2019-09-03 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣第一家非營利幼兒園，大埔美幼兒園日前由稻江科技暨管理學院幼教系得標承辦，預定本月中旬開始營運，已開始招收新生。記者卜敏正／翻攝 分享 facebook 嘉義縣第一家非營利幼兒園，大埔美幼兒園日前由稻江科技暨管理學院幼教系得標承辦，預定本月中旬開始營運、立案申請登記，已開始招收新生，幼幼班16人已滿招，其餘各班仍有名額、招生中。

大埔美幼兒園共有3層樓，1、2樓規畫設置非營利幼兒園，可容納91名學童，將招收幼幼班16名，大中小班各25名；3樓則規畫由社會局設置托嬰空間，可協助家長照顧2歲以下2個月以上孩童，今年五月上旬竣工啟用，縣府公開招標，尋求符合資格非營利法人經營，最後由稻江科技暨管理學院幼教系得標承辦。

稻江科技暨管理學院幼教系教師陳盈詩，是這次大埔美非營利幼兒園計畫主持人，她說明本案於7月底決標，目前正在立案申請登記，已開始招收新生，幼幼班16人已滿招，其餘各班仍有名額、招生中。

陳盈詩說明，幼兒園場地、師資都沒問題，因產權屬於大埔美園區， 必須完成移交手續後才能完成登記。

她說，大埔美非營業幼兒園經營方針強調食農教育，小朋友所有飲食都是縣內農產品，課程導向在地連結，與藝術科學教育，已吸引許多園區員工，及外縣市工作的嘉義鄉親帶幼兒來報名，達到吸引青年返鄉、就業紮根目標。

教育處表示，非營利幼兒園以弱勢者為優先，再來才是園區員工子女及一般民眾，免註冊費，一般民眾每月收費為3500元，若有第3位小孩就讀降為2500元，弱勢家庭則免費，但教育處也提醒，非營利幼兒園並無提供交通車服務，有需要者也可考量住家附近的準公共化幼兒園。