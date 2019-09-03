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嘉縣第一家非營利幼兒園本月中開學 稻江得標承辦

2019-09-03 11:23聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣第一家非營利幼兒園，大埔美幼兒園日前由稻江科技暨管理學院幼教系得標承辦，預...
嘉義縣第一家非營利幼兒園，大埔美幼兒園日前由稻江科技暨管理學院幼教系得標承辦，預定本月中旬開始營運，已開始招收新生。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣第一家非營利幼兒園大埔美幼兒園日前由稻江科技暨管理學院幼教系得標承辦，預定本月中旬開始營運、立案申請登記，已開始招收新生，幼幼班16人已滿招，其餘各班仍有名額、招生中。

大埔美幼兒園共有3層樓，1、2樓規畫設置非營利幼兒園，可容納91名學童，將招收幼幼班16名，大中小班各25名；3樓則規畫由社會局設置托嬰空間，可協助家長照顧2歲以下2個月以上孩童，今年五月上旬竣工啟用，縣府公開招標，尋求符合資格非營利法人經營，最後由稻江科技暨管理學院幼教系得標承辦。

稻江科技暨管理學院幼教系教師陳盈詩，是這次大埔美非營利幼兒園計畫主持人，她說明本案於7月底決標，目前正在立案申請登記，已開始招收新生，幼幼班16人已滿招，其餘各班仍有名額、招生中。

陳盈詩說明，幼兒園場地、師資都沒問題，因產權屬於大埔美園區， 必須完成移交手續後才能完成登記。

她說，大埔美非營業幼兒園經營方針強調食農教育，小朋友所有飲食都是縣內農產品，課程導向在地連結，與藝術科學教育，已吸引許多園區員工，及外縣市工作的嘉義鄉親帶幼兒來報名，達到吸引青年返鄉、就業紮根目標。

教育處表示，非營利幼兒園以弱勢者為優先，再來才是園區員工子女及一般民眾，免註冊費，一般民眾每月收費為3500元，若有第3位小孩就讀降為2500元，弱勢家庭則免費，但教育處也提醒，非營利幼兒園並無提供交通車服務，有需要者也可考量住家附近的準公共化幼兒園。

幼兒園大埔幼教

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