嘉市國中小學全面裝設冷氣 年底就會有學校裝設

2019-09-02 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府推出國中小學全面裝設冷氣政策，目前已開學，許多家長都在詢問裝設冷氣的進度，市府教育處長林立生說，今年底至少會有一間國小裝設冷氣，並趕在明年5月裝完各校的冷氣，讓國三生畢業前，也能享有吹冷氣的舒適學習環境。

嘉義市議會今年4月通過2億6百餘萬元裝設冷氣預算，是嘉市升格以來最大筆自籌款，市長黃敏惠說，推出教育五心政策，其中市府辦教育有「大心」，全國首創在國中小學的班級教室全面裝設冷氣，每間教室2台冷氣和一台新風換氣系統。

市府教育處說，本周三會開評選委員會議，審議冷氣招標文件，通過後便會上網公開招標辦法，廠商得標後就會陸續裝設冷氣，其中精忠和北榮國小，因班級數都在十班上下，裝設、驗收較快，會在今年底完成裝設冷氣。

目前各校都在改善電力系統，垂楊國小昨天舉辦新生歡迎會，校長周孟志也向家長說明全面裝設冷氣的好消息。周說，面對極端氣候，酷熱的環境讓許多學生都受不了，能裝設冷氣當然是好消息，各校原先設計時並無裝設冷氣規畫，因此需要改善電力系統，讓電力能負荷，改善經費也全由市府補助。