嘉義市實施清道專案 用路人叫好、攤販擔憂

2019-09-02 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市道路常遭攤販攤架、雜物和汽機車等移動式障礙物占用，市警局即日起實施「清道專案」，先以勸導為主，本月11日起全面取締開罰，希望還給路人一個乾淨的人行道，不少用路人拍手叫好，但也有攤販表示，生意越來越難做，清道專案恐造成店家不滿。

嘉義市交通大隊今天在文化路與民族路口，向攤販及民眾發送「清道專案」的勸導傳單，副隊長林勇伸說，清道專案第一階段以林森西路、中山路、民族路、仁愛路、文化路及吳鳳北路等路段為主。

嘉義市交通隊業務組長陳明桐說，清道專案的範圍以人行道為基準，不能在人行道設置招牌或放置雜物。文化路則因為夜市及徒步區的規畫，以邊線及車道線為基準，下午5點之前，攤販及機、汽車停車的合法範圍是邊線以內，5點之後到隔天凌晨6點則可以停到車道線上。

黃姓攤販業者說，文化路雖然是嘉義市較為熱鬧的地方，但現在每天賺不到1000元，卻要每個月負擔3000元到5000元的房租，清道專案再實施下去，客人恐怕不敢隨意停車，可能會讓買氣更低迷。

陳姓市民表示，白天取締對店家及一般民眾來說是蠻不方便的，但如果晚上限制機汽車族停車，對攤販及逛街的民眾來說比較合理，清道專案雖然可以加強用路人的安全，卻也同時限制許多人的方便性。