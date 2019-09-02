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搶眼！台南市勞工局服務職災勞工業務評鑑均獲優等

2019-09-02 17:13聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府勞工局辦理「職業災害勞工個案主動服務計畫」，積極落實服務職災勞工，縣市合併迄今，每次業務評鑑均獲中央優等殊榮。

南市有效整合勞工專業志工等資源服務職災及弱勢勞工家庭，自升格直轄市後經行政院勞動部分別在民國101、104、106、108年度全國業務評鑑，連續4次榮獲優等。

此次評鑑期程為106年至107年，5名職災個管員這2年共計深入服務482個職災弱勢勞工家庭，提供職災權益諮詢、勞資爭議協處、經濟補助、關懷支持等服務計7816人次。

勞工局進一步指出， 這次評鑑6都中有台南等4都榮獲優等獎，台南市主要結合各職業工會專業志工力量辦理職災及弱勢勞工「有情有疼心有故事ㄟ厝」房屋修繕，迄今已修繕92戶；結合成大及永康奇美醫院，工作強化中心辦理職災勞工強化訓練交通費補助，共計補助1722人次。

勞工局也結合勞工安全衛生專責人員，針對曾發生過職災事業單位進行臨場關懷輔導，一方面進行防災輔導，以期達成減少職災發生的目標，另一方面協助職災勞工能夠順利回到原工作崗位，共計完成輔導135家事業單位及職災個案。

此外，也結合台南市美姿禮儀造型、台南市男子理髮等職業工會，至行動不便職災勞工家中進行義剪服務；與職業傷病防治中心合作，針對問卷進行統計與分析，了解復工困難原因並進行改善措施；由個管員撰寫職災勞工案例故事集結成專書-台南呷頭路，以真實的心情寫照達到更廣的職災業務宣導效益。

勞工局長王鑫基表示，勞工局針對南市內遭逢職業災害事件，導致其家庭功能失調或生活陷入困境的勞工家庭協助，民眾若有職災相關問題，可撥打勞工局諮詢專線民治市政中心（06）6377337或永華市政中心（06）2991111分機8535、8538，職災個管員將竭誠服務。

台南市政府勞工局服務職災勞工業務評鑑獲中央肯定，均獲得「優等」殊榮。圖／台南市政...
台南市政府勞工局服務職災勞工業務評鑑獲中央肯定，均獲得「優等」殊榮。圖／台南市政府勞工局提供
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職災勞工局

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