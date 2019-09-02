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靈活胖子為你打拼！ 蔡易餘再拿圓滾滾身材做文宣廣告

2019-09-02 17:03聯合報 記者魯永明╱即時報導

民進黨提名嘉義縣立委蔡易餘拼連任，今天在臉書公布首波大型看板，再次引發熱議，逢豬年，蔡過年期間推出「妙餘如豬、為民喉舌」看板，拿壯碩身材自嘲，讓人看了莞爾一笑，這次設計跳脫傳統，以跑步及出擊兩個版本規畫，豎立選區8鄉鎮市，分別以「專業の立委 靈活の胖子」、「為你打拼」展開首波主打，網友留言「看了會心一笑，但是認真的立委一定要支持啦！」。

蔡易餘說，鄉親太熱情，每次跑行程都會「被餵食」，越操越胖，大家笑說圓滾滾很可愛，也有民眾說太胖，不如自娛娛人，因此過年期間推出「妙餘如豬、為民喉舌」春節看板，讓人莞爾一笑，這次連任競選看板設計，傳統加創新元素，希望突破自我。

除沿用2015年競選「專業立委」標語，這次設計跳脫傳統，以跑步及出擊兩個版本進行規畫，蔡易餘臉書說「抵咱鄉親熱情千呼萬喚下，首波看板「專業の立委 靈活の胖子」終於來啦！這星期就用這面跑跑跑～跑起來的易餘，持續和你作伙拚、向前衝。」

蔡易餘台大財經法律學系畢業，目前攻讀台大農學院生傳所碩士班，在立法院擔任第3、4期司法委員會最年輕召委，也出任民進黨黨團副幹事長，時常受邀上政論節目，能言善道，邏輯清晰，專業形象深植民心，加上平常勤跑基層，為地方爭取不少建設經費，受鄉親肯定。

民進黨提名嘉義縣立委蔡易餘拚連任，今天公布首波大型看板，設計跳脫傳統，分別以「專...
民進黨提名嘉義縣立委蔡易餘拚連任，今天公布首波大型看板，設計跳脫傳統，分別以「專業の立委 靈活の胖子」、「為你打拼」豎立選區重要路口。圖／蔡易餘辦事處提供
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民進黨提名嘉義縣立委蔡易餘拚連任，今天公布首波大型看板，設計跳脫傳統，分別以「專...
民進黨提名嘉義縣立委蔡易餘拚連任，今天公布首波大型看板，設計跳脫傳統，分別以「專業の立委 靈活の胖子」、「為你打拼」豎立選區重要路口。圖／蔡易餘辦事處提供
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