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南光高中傳捷報 2019思源科技創意大賽奪銀牌

2019-09-02 15:10聯合報 記者謝進盛╱即時報導

2019年思源科技創意大賽Plus全國決賽成績出爐；台南新營南光高中由學生翁坤澤、張茹欣、王柏詠、李佳綺、蔡欣叡組成的「Never say die」隊，一路歷經初、複賽，在總決賽奪下銀牌殊榮。

思源科技創意大賽是國內相當具指標性的科學競賽，每年吸引近千位高中學子組隊參加初賽，除骨牌外，還需融入科學知識設計成創意科學關卡，展現創意。今年共57隊進入複賽，16隊晉級全國總決賽，以科學原理各展身手。

參賽的南光高中學生聚精會神組裝各種骨牌，從「向前走」這首歌背景，以火車為概念發想，設計電控感應裝置觸發廷得爾效應，也運用電流磁效應、過錳酸鉀加上甘油的氧化還原反應等，表現出主題想傳達的意念，最後運用酸鹼中和反應呈現彩虹的效果。主題緊扣「我們的歌」，讓課本中死硬的物理化學反應有了新的展現。

參賽學生翁坤澤表示，這以「Never say die」為隊名，是希望處事遇困勿氣餒灰心，只要努力、堅持，一定可以克服及達成任務，「Never say die we can do it」，這次獲得銀牌，我們真的「銀」了。

南光高中教務主任鄭喬分表示，校方一向重視自然學科教學，投入相當多心力，激發學生潛力，校外競賽獲獎連連；今年度參加新加坡「2019IMC國際數學競賽」榮獲2銀、1銅、2優勝；台南市「2019 RoboRAVE加賀國際機器人比賽」楊智驊、吳柏霆、林立文、黃昱鈞榮獲國中迷宮組第二名，即將代表台南市去日本參賽，全校師生歡欣振奮。

鄭喬分說，108課綱上路，注重學生學習歷程中課程成果及多元表現，而學校辦學一直以來鼓勵學子與校際間相互觀摩，期望在參賽過程中，親自動手去實作，不斷孕育創意與靈感。

台南新營南光高中傳捷報，學生參加2019思源科技創意大賽奪下銀牌殊榮。圖／學校提...
台南新營南光高中傳捷報，學生參加2019思源科技創意大賽奪下銀牌殊榮。圖／學校提供
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