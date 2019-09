南光高中傳捷報 2019思源科技創意大賽奪銀牌

2019年思源科技創意大賽Plus全國決賽成績出爐;台南新營南光高中由學生翁坤澤、張茹欣、王柏詠、李佳綺、蔡欣叡組成的「Never say die」隊,一路歷經初、複賽,在總決賽奪下銀牌殊榮。

思源科技創意大賽是國內相當具指標性的科學競賽,每年吸引近千位高中學子組隊參加初賽,除骨牌外,還需融入科學知識設計成創意科學關卡,展現創意。今年共57隊進入複賽,16隊晉級全國總決賽,以科學原理各展身手。

參賽的南光高中學生聚精會神組裝各種骨牌,從「向前走」這首歌背景,以火車為概念發想,設計電控感應裝置觸發廷得爾效應,也運用電流磁效應、過錳酸鉀加上甘油的氧化還原反應等,表現出主題想傳達的意念,最後運用酸鹼中和反應呈現彩虹的效果。主題緊扣「我們的歌」,讓課本中死硬的物理化學反應有了新的展現。

參賽學生翁坤澤表示,這以「Never say die」為隊名,是希望處事遇困勿氣餒灰心,只要努力、堅持,一定可以克服及達成任務,「Never say die we can do it」,這次獲得銀牌,我們真的「銀」了。

南光高中教務主任鄭喬分表示,校方一向重視自然學科教學,投入相當多心力,激發學生潛力,校外競賽獲獎連連;今年度參加新加坡「2019IMC國際數學競賽」榮獲2銀、1銅、2優勝;台南市「2019 RoboRAVE加賀國際機器人比賽」楊智驊、吳柏霆、林立文、黃昱鈞榮獲國中迷宮組第二名,即將代表台南市去日本參賽,全校師生歡欣振奮。