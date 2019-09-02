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「萌翻了」超可愛豬造型鳳梨酥 消費者：捨不得吃

2019-09-02 12:41聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

位於雲林縣的台灣心境探索學會以關懷弱勢、兒少為宗旨，今年秋節學會推出手作Q版小豬造型鳳梨酥，超「萌」造型讓消費者捨不得吃，因純手工製作，每天限量生產20盒，目前到中秋節的預購訂單幾乎全滿。

「好可愛哦！」台灣心境探索學會推出的吉祥鳳梨豬禮盒，造型吸睛，許多消費者看了捨不得吃，志工「小豆」表示，每一顆鳳梨豬都是志工親手捏製，光是塑型一小時只能完成12顆，相當費時。

學會秘書王郁琦表示，學會希望服務經費除了各界捐款，也能自籌，所以今年成立烘焙工班，台北涂姓烘焙老師得知後，特地南下教志工製作造型點心，讓學會可將販售盈餘支持學會運作。

鳳梨豬採用土鳳梨內餡、雲林在地放牧雞蛋、紅麴等原料製作，且不含酥油、少油減糖，志工黃渝涵表示，純手工的鳳梨豬，最困難的不是塑型，是進烤箱後還能維持造型，因為坊間一般的鳳梨酥都有模型固定，但造型豬沒有模型，只能靠小豬各自的意志力在高溫烤箱裡站立。

雖然志工每天因應溫度、濕度不同，不斷調整配方，但烘烤出來的鳳梨豬造型不一，黃渝涵說「有累攤的、歪頭的、森７７的，每一顆鳳梨豬都相當可愛，收到禮盒的人一定覺得很驚喜。」

王郁琦表示，鳳梨豬每盒有九顆，志工一天最多能生產20盒，從上月開始訂單持續湧入，目前到中秋節幾乎滿檔，甚至有消費者吃了之後很喜歡，已經預訂要當婚禮的伴手禮。訂購專線：（05）5374317 創樂子、0972-245279顏小姐。

位於雲林縣的台灣心境探索學會以關懷弱勢、兒少為宗旨，今年秋節學會推出手作Q版小豬...
位於雲林縣的台灣心境探索學會以關懷弱勢、兒少為宗旨，今年秋節學會推出手作Q版小豬造型鳳梨酥，超「萌」造型讓消費者捨不得吃。記者陳雅玲／攝影
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位於雲林縣的台灣心境探索學會以關懷弱勢、兒少為宗旨，今年秋節學會推出手作Q版小豬...
位於雲林縣的台灣心境探索學會以關懷弱勢、兒少為宗旨，今年秋節學會推出手作Q版小豬造型鳳梨酥，超「萌」造型讓消費者捨不得吃。記者陳雅玲／攝影
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位於雲林縣的台灣心境探索學會以關懷弱勢、兒少為宗旨，今年秋節學會推出手作Q版小豬造型鳳梨酥，超「萌」造型讓消費者捨不得吃。記者陳雅玲／攝影
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位於雲林縣的台灣心境探索學會以關懷弱勢、兒少為宗旨，今年秋節學會推出手作Q版小豬造型鳳梨酥，超「萌」造型讓消費者捨不得吃。記者陳雅玲／攝影
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