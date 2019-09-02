親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

媽媽忙約會11天 小孩吃屎尿困房內活活餓死

這款App讓你秒變明星 為何爆紅1天被打成過街老鼠？

移除綠鬣蜥 嘉縣不發賞金改找獵捕達人

2019-09-02 10:39聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府與林務局2年前辦理移除外來種綠鬣蜥獵捕賞金計畫，因民眾捕捉大多小隻，無法抑制繁殖數量，今年改為補助委託嘉義大學生物資源系獵捕高手，1年內要移除1048隻吻肛長50公分以上成蜥目標，至今捕捉逾300隻，大學生說「綠鬛蜥是海陸兩棲動物，獵蜥不容易！」。

嘉大學生說，綠鬣蜥貌似恐龍、酷斯拉，一般人不敢冒然出手，長大體形龐大，又會發出「嘶！嘶！」聲，加上親水性，捕捉不易，綠鬣蜥當出沒八掌溪沿岸，他們用釣桿及套索捕捉，落網後人道撲殺。

綠鬣蜥早年被當寵物飼養，市場行情動輒數萬元，近幾年棄養嚴重，包括鹿草鄉、水上鄉等鄉鎮八掌溪沿岸，出現綠鬣蜥族群，農業處人員生態調查，曾發現大小綠鬣蜥5隻在河邊曬太陽，只要看到人，綠鬣蜥就會跳水藏匿。　

縣府綠化保育科長石蕙菱說，綠鬣蜥原產於中南美洲，棄養嚴重，常在八掌溪沿岸發現蹤跡，危害農作蔬菜，造成民眾損失，影響本土生態環境，2年前懸賞民眾捕捉移除，共收購893隻發出賞金共13萬3950元，吻肛長50公分以上成蜥每隻500元；吻肛長小於50公分每隻150元，檢討移除成效不佳，因此今年委託嘉大移除。

林務局最近預告訂定「有害生態環境、人畜安全之虞的原非我國原生種陸域野生動物種類」，綠鬣蜥是

第1個黑名單，以後登記才能飼養、未經同意不得繁殖，以雙管齊下方式抑制，減少綠鬣蜥數量。

林務局說，綠鬣蜥屬大型蜥蜴，每次繁殖可產20至70顆卵，在沒有天敵且氣候合適環境下，可在野外快速建立族群繁衍，南台灣適合牠們的生存與繁衍，有快速擴散趨勢，危害生態之虞。

移除頭號外來種黑名單綠鬣蜥， 嘉義縣政府不發賞金，改找嘉大生物資源系獵捕達人捕捉...
移除頭號外來種黑名單綠鬣蜥， 嘉義縣政府不發賞金，改找嘉大生物資源系獵捕達人捕捉。圖／縣府農業處提供
分享
移除頭號外來種黑名單綠鬣蜥， 嘉義縣政府不發賞金，改找嘉大生物資源系獵捕達人捕捉...
移除頭號外來種黑名單綠鬣蜥， 嘉義縣政府不發賞金，改找嘉大生物資源系獵捕達人捕捉。圖／縣府農業處提供
分享

相關新聞

台糖同意馬稠後二期園區開發 規畫成立長照產業專區

2019-09-02 10:07

1人顧198人 嘉縣長照服務量不均

2019-09-02 00:05

嘉市西區社福中心 弱勢新場館

2019-09-01 23:41

蔣揚基金會 邀街友、腦麻兒吃飯

2019-09-01 23:34

麻豆文旦買氣旺 外銷加拿大

2019-09-01 23:32

雲林土地規畫 潮向「四大功能」

2019-09-01 23:31

落實柚子分級制 銷售開紅盤

2019-09-01 23:31

嘉藥坐月子訓練班結訓 母女攜手同行

2019-09-01 23:06

嘉義高中校友管樂團 首度移師北港演出

2019-09-01 21:17

嘉市西區社福中心啟用 建立社會安全網

2019-09-01 19:29

柯文哲讚譽武德宮 傳統信仰中注入現代文創

2019-09-01 18:33

麻豆文旦節開鑼 農業局：今年文旦銷售過關

2019-09-01 17:01

台南新興國中赴大陸參賽拿大獎 青少年科技賽包辦8獎

2019-09-01 16:06

「愛薩客」音樂協會 載歌載舞陪伴長者喜迎中秋

2019-09-01 15:55

中秋傳愛 蔣揚基金會中午台南宴請街友與腦麻兒

2019-09-01 15:54

鵪鶉感染高病原禽流感 嘉義縣防疫人員撲殺清場

2019-09-01 12:46

嘉義縣老人比例全國最高 審計室指長照服務量能不均

2019-09-01 10:36

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35

超誇張！這重量孩子站上幾米人偶拍照 網友罵恐龍家長

2019-09-01 11:17

日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23

影／扯！草屯午後暴雨 水溝遭堵成湧泉淹住家車泡水

2019-09-01 21:14

北市區間測速今啟動 上路13分鐘就有人吃罰單

2019-09-01 17:03

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

酒後開車重大交通違規不輕饒 桃園全市9天交通大執法

2019-09-01 18:38

深入地表5公尺處 就為找三重「天坑」問題所在

2019-09-01 21:12

南迴鐵路電氣化工程 台東-潮州到年底這些時段雙向停駛

2019-09-01 12:24

影／候車亭太小通勤族日曬雨淋 基市府要延長又難產

2019-09-01 12:36

自強隧道今起區間測速 時速61公里拍照開罰

2019-09-01 15:49

蓋斑鬥魚挺過瀕絕危機 這個社區推特色發展產業

2019-09-01 17:32

台東縣體育績優有功人員表揚 他奉獻45年她15歲泳奪3金

2019-09-01 11:54

影╱頭城搶孤裁判不同調？ 上屆冠軍遙遙領先卻被判違規

2019-09-01 19:45

社頭大雨澆不熄熱情 清水岩寺擠滿韓粉

2019-09-01 17:39

中央補助5.75億 台中4區建停車場

2019-09-01 23:23

新北超商咖啡店騎樓禁菸 今首罰11案「板橋最多」

2019-09-01 20:23

1戶5隻黑狗疑遭毒死 公憤撻伐毒狗人可惡至極

2019-09-01 18:37

自強隧道區間測速上路 1天抓232輛車超速

2019-09-02 00:41

考了10小時 環保局清潔隊員術科考試吸上萬考生

2019-09-01 22:18

怎樣走都安全！人行道拓寬 不用再和機車搶道

2019-09-01 20:27

董恆毅為台東體操奉獻生命 游朝偉決定接棒傳薪

2019-09-01 19:22

自強隧道實施區間測速 12小時有206輛超速違規

2019-09-01 18:57

獨／北市版「工輔法」？ 關渡農地違建擬柯卸任前緩拆

2019-09-01 19:27

一對夫妻、一把琴帶原鄉童逐夢 更催生音樂學校

2019-09-01 17:34

柯文哲讚譽武德宮 傳統信仰中注入現代文創

2019-09-01 18:33

彰化工業區道路炸開3公尺深 疑高壓電管線出包

2019-09-02 09:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top