移除綠鬣蜥 嘉縣不發賞金改找獵捕達人

2019-09-02 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府與林務局2年前辦理移除外來種綠鬣蜥獵捕賞金計畫，因民眾捕捉大多小隻，無法抑制繁殖數量，今年改為補助委託嘉義大學生物資源系獵捕高手，1年內要移除1048隻吻肛長50公分以上成蜥目標，至今捕捉逾300隻，大學生說「綠鬛蜥是海陸兩棲動物，獵蜥不容易！」。

嘉大學生說，綠鬣蜥貌似恐龍、酷斯拉，一般人不敢冒然出手，長大體形龐大，又會發出「嘶！嘶！」聲，加上親水性，捕捉不易，綠鬣蜥當出沒八掌溪沿岸，他們用釣桿及套索捕捉，落網後人道撲殺。

綠鬣蜥早年被當寵物飼養，市場行情動輒數萬元，近幾年棄養嚴重，包括鹿草鄉、水上鄉等鄉鎮八掌溪沿岸，出現綠鬣蜥族群，農業處人員生態調查，曾發現大小綠鬣蜥5隻在河邊曬太陽，只要看到人，綠鬣蜥就會跳水藏匿。

縣府綠化保育科長石蕙菱說，綠鬣蜥原產於中南美洲，棄養嚴重，常在八掌溪沿岸發現蹤跡，危害農作蔬菜，造成民眾損失，影響本土生態環境，2年前懸賞民眾捕捉移除，共收購893隻發出賞金共13萬3950元，吻肛長50公分以上成蜥每隻500元；吻肛長小於50公分每隻150元，檢討移除成效不佳，因此今年委託嘉大移除。

林務局最近預告訂定「有害生態環境、人畜安全之虞的原非我國原生種陸域野生動物種類」，綠鬣蜥是

第1個黑名單，以後登記才能飼養、未經同意不得繁殖，以雙管齊下方式抑制，減少綠鬣蜥數量。