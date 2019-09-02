台糖同意馬稠後二期園區開發 規畫成立長照產業專區

2019-09-02 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府因應中美貿易大戰、台商回流投資需地殷切，除開發一、二期大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區一期外，馬稠後二期開發案，經縣長翁章梁及立委陳明文、蔡易餘與台糖多次協商，6月蔡英文總統南下視察園區，指示經濟部及台糖協助，台糖董事會上月29日通過與縣府共同開發案。

縣府說，馬稠後二期園區開發，預計明年2月辦理土地出售及招商作業，民國113年10月可完成開發及投資廠商進駐投產，屆時預計將有800億元產值，創造2萬個就業機會，帶動嘉縣的智慧產業製造與經濟發展。

馬稠後基地鄰近縣治特區，位於貫穿國道1、3號的台82快速道路祥和交流道旁，107年取得內政部及經濟部開發許可與編定，面積343.78公頃，可供生產用地212.42公頃，為國內目前最適合台商返鄉進駐的園區，可作為中科和南科產業的輔助園區，形成產業鏈。

縣府與地主台糖洽商合作開發模式及土地釋出方式，會卡關久，主因是台糖依規定要求開發完成，配發30%比例土地，縣府希望調降比例，經多次開會協商，台糖董事會上月29日通過同意開發案，發還配地比例仍維持30%；合作開發案通過後，得標開發商進駐園區，開闢道路等公共設施 。