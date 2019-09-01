嘉義高中校友管樂團 首度移師北港演出

2019-09-01 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



嘉義高中校友管樂團連續舉辦35年合奏音樂會，今天首度移師雲林縣北港鎮鎮文化中心，帶來諸多高強度的樂曲；樂團總召魏仕杰表示，樂團成員很多來自北港，選擇在北港演出，別具意義；擔任小號獨奏的陳錫仁，是國內出名的音樂家，師大音樂系畢業、美國聖保羅大學小號演奏碩士，台灣銅管五重奏團長。

嘉義高中管樂隊，民國74年至今，每年暑假集合校友聯演，已連辦三十五屆從未中斷，成為嘉義深具特色的表演藝術。

魏仕杰說，昨天在嘉義高中的第一場演出，由中正大學資管博士盧宓承指揮，第二場在北港文化中心演奏曲目均是較高難度的管樂曲，包括Slava、Dynamica、 A. Arutiunian: Trumpet Concerto等。

小喇叭獨奏更邀請美國聖保羅大學小號演奏碩士陳錫仁擔綱，他創立台灣銅管五重奏團，吹奏小喇叭功力，國內數一、數二，今天的演出，獲得滿堂采，「安可」聲不斷。

法國號獨奏由嘉義大學音樂系學生洪筱涵擔任。指揮簡晟軒，擁有德國萊比錫音樂院長號演奏家文憑。嘉義高中校友管樂團有一特殊的編號制度，依團員入學年度授予四位數編號。今年校友聯演輪到「八字頭」主辦，籌備人員均為68、78、88、98入學的隊友，故音樂會命名《正八音》。