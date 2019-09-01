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嘉義高中校友管樂團 首度移師北港演出

2019-09-01 21:17聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

嘉義高中校友管樂團連續舉辦35年合奏音樂會，今天首度移師雲林縣北港鎮鎮文化中心，帶來諸多高強度的樂曲；樂團總召魏仕杰表示，樂團成員很多來自北港，選擇在北港演出，別具意義；擔任小號獨奏的陳錫仁，是國內出名的音樂家，師大音樂系畢業、美國聖保羅大學小號演奏碩士，台灣銅管五重奏團長。

嘉義高中管樂隊，民國74年至今，每年暑假集合校友聯演，已連辦三十五屆從未中斷，成為嘉義深具特色的表演藝術。

魏仕杰說，昨天在嘉義高中的第一場演出，由中正大學資管博士盧宓承指揮，第二場在北港文化中心演奏曲目均是較高難度的管樂曲，包括Slava、Dynamica、 A. Arutiunian: Trumpet Concerto等。

小喇叭獨奏更邀請美國聖保羅大學小號演奏碩士陳錫仁擔綱，他創立台灣銅管五重奏團，吹奏小喇叭功力，國內數一、數二，今天的演出，獲得滿堂采，「安可」聲不斷。

法國號獨奏由嘉義大學音樂系學生洪筱涵擔任。指揮簡晟軒，擁有德國萊比錫音樂院長號演奏家文憑。嘉義高中校友管樂團有一特殊的編號制度，依團員入學年度授予四位數編號。今年校友聯演輪到「八字頭」主辦，籌備人員均為68、78、88、98入學的隊友，故音樂會命名《正八音》。

嘉中管樂隊傑出校友包括嘉義市管樂之父馮朝君、嘉義市管樂團指揮曾膺安、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、台客搖滾歌手吳俊霖（伍佰）、嘉義知名耳鼻喉科醫師邱碩堯、十大傑出青年何宣慶（魚類專家）及前副總統蕭萬長等。這場音樂會由行政院雲嘉南辦公室及雲林文化處協助，讓嘉義高中校友管樂團，在北港首演，順利成功。

嘉義高中校友管樂團首度移師北港文化中心演出，精彩的樂曲，全場抱以熱烈掌聲。記者蔡...
嘉義高中校友管樂團首度移師北港文化中心演出，精彩的樂曲，全場抱以熱烈掌聲。記者蔡維斌／攝影
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嘉義高中校友管樂團首度移師北港文化中心演出，精彩的樂曲，全場抱以熱烈掌聲。記者蔡...
嘉義高中校友管樂團首度移師北港文化中心演出，精彩的樂曲，全場抱以熱烈掌聲。記者蔡維斌／攝影
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嘉義高中校友管樂團首度移師北港文化中心演出，精彩的樂曲，全場抱以熱烈掌聲。記者蔡...
嘉義高中校友管樂團首度移師北港文化中心演出，精彩的樂曲，全場抱以熱烈掌聲。記者蔡維斌／攝影
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嘉義高中校友管樂團首度移師北港文化中心演出，精彩的樂曲，全場抱以熱烈掌聲。記者蔡...
嘉義高中校友管樂團首度移師北港文化中心演出，精彩的樂曲，全場抱以熱烈掌聲。記者蔡維斌／攝影
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知名指揮家簡晟軒帶領演出悅耳迷人的樂曲。記者蔡維斌／攝影
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嘉義樂團北港

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