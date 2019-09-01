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學者：若港進入「緊急狀況」 示威者被捕後恐送陸審判

嘉市西區社福中心啟用 建立社會安全網

2019-09-01 19:29聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市西區社會福利中心原本設立於婦女福利中心內，因場館空間不足，提供服務受限，市府耗資1600萬，修繕中正公園展示館，打造成西區社福中心的新場館，幫助弱勢家庭，如隔代教養、邊緣戶和低收入戶等家庭，直接在中心由多名社工服務，建立家庭支持網絡，預防家庭問題產生

嘉義市長黃敏惠今天為西區社福中心今天揭碑，宣佈正式啟用，鳳梨會社社區發展協會築夢基地的學童擔任小小導覽員，今天為黃等人介紹場館內的空間，學童也彩繪中心1樓及2樓的牆面，將嘉義市的特色繪製在牆上。

黃敏惠說，嘉義市長期推動社會福利與弱勢家庭關懷，當家庭遇到困難及緊急需要時，可藉由社福中心服務協助家庭連結資源，強化家庭功能，並結合社政、民政、警政共同努力，築起社會安全網，打造嘉義成為幸福城市。

社會處長林家緯說，1樓規畫為家庭動力補給站，提供家庭福利諮詢等資源服務，有閱讀區和兒童遊憩區，2樓則是家庭共創曲，有多功能教室，讓民眾可參與手作等社區課程，3樓規畫為青年聚落，讓青少年可以來練舞、桌遊等團體活動，展現自我和創意。

為了讓社區民眾認識新設立的嘉義市西區社會福利服務中心，今天也舉辦親子闖關活動，讓家長認識館場內的空間規畫及社會福利服務內容，讓親子間共同完成任務，共創美好回憶。

嘉義市西區社會福利中心今天揭碑啟用，希望建立家庭支持網絡。記者李承穎／攝影
嘉義市西區社會福利中心今天揭碑啟用，希望建立家庭支持網絡。記者李承穎／攝影
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嘉義市西區社會福利中心今天揭碑啟用，打造舒適環境，希望建立家庭支持網絡。記者李承...
嘉義市西區社會福利中心今天揭碑啟用，打造舒適環境，希望建立家庭支持網絡。記者李承穎／攝影
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嘉義市西區社會福利中心今天揭碑啟用，市長黃敏惠（左三）聽學童導覽中心設施。記者李...
嘉義市西區社會福利中心今天揭碑啟用，市長黃敏惠（左三）聽學童導覽中心設施。記者李承穎／攝影
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嘉義市西區社會福利中心今天揭碑啟用，希望建立家庭支持網絡。記者李承穎／攝影
嘉義市西區社會福利中心今天揭碑啟用，希望建立家庭支持網絡。記者李承穎／攝影
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嘉義親子弱勢家庭

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