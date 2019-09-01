嘉市西區社福中心啟用 建立社會安全網

2019-09-01 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市西區社會福利中心原本設立於婦女福利中心內，因場館空間不足，提供服務受限，市府耗資1600萬，修繕中正公園展示館，打造成西區社福中心的新場館，幫助弱勢家庭，如隔代教養、邊緣戶和低收入戶等家庭，直接在中心由多名社工服務，建立家庭支持網絡，預防家庭問題產生

嘉義市長黃敏惠今天為西區社福中心今天揭碑，宣佈正式啟用，鳳梨會社社區發展協會築夢基地的學童擔任小小導覽員，今天為黃等人介紹場館內的空間，學童也彩繪中心1樓及2樓的牆面，將嘉義市的特色繪製在牆上。

黃敏惠說，嘉義市長期推動社會福利與弱勢家庭關懷，當家庭遇到困難及緊急需要時，可藉由社福中心服務協助家庭連結資源，強化家庭功能，並結合社政、民政、警政共同努力，築起社會安全網，打造嘉義成為幸福城市。

社會處長林家緯說，1樓規畫為家庭動力補給站，提供家庭福利諮詢等資源服務，有閱讀區和兒童遊憩區，2樓則是家庭共創曲，有多功能教室，讓民眾可參與手作等社區課程，3樓規畫為青年聚落，讓青少年可以來練舞、桌遊等團體活動，展現自我和創意。