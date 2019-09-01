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麻豆文旦節開鑼 農業局：今年文旦銷售過關

2019-09-01 17:01聯合報 記者謝進盛╱即時報導

中秋逐日接近，台南市麻豆區公所今天在總爺藝文中心舉辦「2019麻豆文旦節-幸福好柚」活動，除販售正宗麻豆文旦，吸引許多外地遊客來採購購買，除市長黃偉哲到場促銷，市府農業局長李朝塘也以「文旦過關」，強調迄今銷售穩定，感謝消費者支持。

活動現場周邊有30攤在地柚農販售正宗麻豆文旦，主辦單位更貼心準備500份免費柚子聖代讓民眾解暑，現場還有免費柚子氣泡飲及彩繪柚子讓民眾DIY，還有小朋友最愛的幸福親子柚樂園、街頭藝人及有獎徵答等。

特別的是，今年還在總爺藝文中心大草皮首度辦理野餐活動，不少闔家鋪上輕便的毯子享受難得假日愜意，不過因炎炎夏日高溫，也澆熄不少人興致。立委郭國文、市府副秘書長王揚智、民政局長顏振標、立委郭國文、市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍、蔡旺全、佳里區長朱雅宏、下營區長姜家彬等人都出席。

「賣到頻頻補貨！」麻豆區長孔慶瑤表示，今年麻豆文旦買氣依舊非常搶手，口感承襲以往高水準，絕對是民眾在中秋節送禮自用的最佳選擇，今天在現場銷售相當不錯。市府農業局長李朝塘致詞時也說，根據農業局掌握相關商情，今年麻豆文旦、價格都相當穩定，應該已經過關，會持續打拚到最後一刻。

黃偉哲表示，麻豆文旦產量是全台之冠，近期市府在外貿協會協助，還將前往新加玻、加拿大等地舉辦展售會行銷農特產品，另外從8月中旬至9月初國內辦理多場行銷宣傳活動，透過新農人義賣、雙首長行銷、中秋禮品展及果品評鑑活動等，為得就是替農民打通各個行銷通路，照顧台南在地農民。

農業局說，去年文旦全台外銷3414公噸，較前年2437公噸增加4成，其中去年外銷大陸2380公噸為最大宗，台南市府農業局強調，除拓展加拿大市場，也積極規畫新加坡等國家通路販售，希望維持海外大型通路農產品供貨穩定，進而爭取海外長期契約訂單。

現場示範文旦沙拉料理。記者謝進盛╱攝影
現場示範文旦沙拉料理。記者謝進盛╱攝影
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市長黃偉哲到場叫賣麻豆文旦。記者謝進盛╱攝影
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麻豆文旦銷售穩定，郵局寄送忙出貨。記者謝進盛╱攝影
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主辦單位貼心準備500份免費柚子聖代讓民眾解暑。記者謝進盛╱攝影
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文旦DIY小朋友專注其中。記者謝進盛╱攝影
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麻豆文旦節開鑼，不少遊客頂著大太陽鋪上輕便的毯子享受難得假日愜意。記者謝進盛╱攝...
麻豆文旦節開鑼，不少遊客頂著大太陽鋪上輕便的毯子享受難得假日愜意。記者謝進盛╱攝影
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台南市麻豆區公所今天在總爺藝文中心舉辦「2019麻豆文旦節-幸福好柚」活動。記者...
台南市麻豆區公所今天在總爺藝文中心舉辦「2019麻豆文旦節-幸福好柚」活動。記者謝進盛╱攝影
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文旦中秋節農民

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