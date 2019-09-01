配合中央國土計畫政策 雲林產業發展朝農工並存

2019-09-01 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



配合中央國土計畫政策，雲林縣長張麗善日前主持縣內國土規畫會議，要求縣府團隊依照土地自然條件、產業發展需求等，積極進行4大國土功能分區規畫，近期辦理公開展覽及公聽會，盼望能發揮土地最大價值。

縣府城鄉發展處長林長造表示，雲林縣現有都市地劃區內土地約1萬公頃，非都市地劃區內土地約12萬公頃，未來將分為海洋資源地區、國土保育地區、城鄉發展地區及農業發展地區等四大功能區。

農業發展地區約9.2萬公頃，占比最高；城鄉發展地區約3.09萬公頃，包括20鄉鎮市都市計畫區、草嶺計畫區、特定區計畫及離島工業區等等。

國土保育地區約2.17萬公頃，主要分布於央管河川區、湖山水庫蓄水範圍及保安林地；海域部分的海洋資源地區約11.11公頃，包括椬梧濕地、港區範圍、專用漁業權及其他尚未規畫或使用海域。

張麗善說，雲林縣實際陸域面積為12.9萬公頃，農地劃設面積比例為全國最高，農業年產值高達800億元全國第一，未來產業發展朝農工並存，也要帶動觀光產業發展，因此規畫七大空間策略區。

包括山林觀光休閒圈、農業經濟物流圈、友善綠都心圈、永續農業生活圈、宗教文化生活圈、濱海產業創新圈及濱海漁業觀光圈，希望讓雲林不僅是農工大縣，也能成為觀光大縣，帶動地方經濟發展。