鵪鶉感染高病原禽流感 嘉義縣防疫人員撲殺清場

2019-09-01 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣溪口鄉是本省飼養鵪鶉大本營，謝姓飼主上周四發現部分鵪鶉異常，疑感染禽流感，主動通報嘉義縣家畜疾病防治所採樣，檢驗結果證實感染高病原禽流感，今天上午防治所調派10多名防疫人員到飼養場，撲殺逾萬隻鵪鶉，並管制感染禽流感飼養場四周，環狀帶共14間家禽場，禁止移動監控，採樣送驗。

防治所長林珮如說，這是嘉縣首例感染禽流感的鵪鶉場，禽流感是鳥類感冒，感冒後有流鼻水、站不穩，甚至脫毛症狀，絕大多數禽流感病毒只會由鳥傳給鳥，高病原性禽流感病毒會讓鳥生重病，甚至死亡

全縣鵪鶉飼養戶共13戶、隻數45萬3000隻，鵪鶉並非畜牧法規範的家禽，溪口是飼養鵪鶉大本營，農民飼養鵪鶉，雖然產出小小的蛋，卻是物資匱乏，補充蛋白質的營養來源，「鵪鶉蛋」菜肴受歡迎，製作「鐵蛋」來源大多是鵪鶉蛋 。

溪口鄉公所表示，賣「鵪鶉蛋」一開始僅是農民副業，而後看到商機，鄉民開始培養母鵪鶉，並交給中下游產業去產蛋、販售，建立產銷一條龍，溪口飼養45萬3000隻鵪鶉，每天可產約40餘萬顆蛋。