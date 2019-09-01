總獎金45萬元 西拉雅趣飛車恭迎各方高手報名中

2019-09-01 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅趣飛車」無動力造型車賽，報名截止至本月17日，將於10月27日在走馬瀨農場競賽，主辦單位邀請各方好手展現真功夫，一起來爭取總金額高達45萬元獎金。

西拉雅國家風景區管理處說，迎接一年一度南台灣最大黃色派對-西拉雅趣飛車，無論你來自哪裡，讀什麼科系，從事什麼職業，只要您有興趣皆可報名參加。

這項活動在走馬瀨農場進入第六年，西拉雅風管處處長許主龍說，「2019西拉雅趣飛車」是CP值超高的無動力造型車賽，除了總獎金45萬元，每年在隊伍招募上更祭出不少誘因，有交通補助津貼、選手專屬的紀念品與西拉雅人氣景點的優惠券等，讓報名參賽的你感受到西拉雅滿滿熱情。

主辦單位說，只要搜尋西拉雅趣飛車(http://www.sirayagocrecar.tw/)官方網站，即可下載報名表單，也可透過西拉雅趣飛車Go CreCar官方粉絲專頁、E-mail、郵寄報名；不分國籍，無論你來自哪裡，讀什麼科系，從事什麼職業，只要您有興趣皆歡迎組隊前來參賽。