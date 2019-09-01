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嘉義縣老人比例全國最高 審計室指長照服務量能不均

2019-09-01 10:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣老人比例全國居冠，中央補助7億多元推動長照2.0，嘉縣審計室指出，長照量能不均，推估全縣失能約2萬多人，但照顧服務涵蓋率僅23.04%，另照顧管理專員服務量能不均，未設置失智症老人團體家屋，要求改善。

審計室指出，長照十年計畫2.0，由衛生局及社會局辦理，截至去年底，推估失能人數2萬餘人，但實際提供服務個案量5336人，照顧服務涵蓋率23.04％（服務個案數量占推估失能人口數比率）。　

衛生局在18鄉鎮市設長照管理中心分站，派駐27名照顧管理專員，平均每人服務個案量198人，部分鄉鎮市服務量遠高於平均值，顯示服務量能不均，為落實在地老化目標，辦理社區整體照顧服務體系計畫。

截至去年底，佈建完成19個社區整合型服務中心（A單位）、149個複合型服務中心（B單位）、52個巷弄長照站（C單位），惟C單位佈建密度與老人分布未盡契合；照顧服務員需求851人，實際投入398人，約占需求人力46.77％，亟待推動多元化長照，保障照顧服務員薪給，提升投入職場意願。

「長照跟不上老人成長速度」，天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，審計室統計長照服務比例，並未計算安置養護機構，以及雇移工看護的老人數字，統計「失真」未反映長照真實情況，但面對愈來愈多老人失智患者，他認同審計室調查意見，「老人失智團體家屋」，亟待建置。

黎世宏說，日本照顧管理專員與老人配置比例，每人照顧35人，依審計室調查，嘉縣照專每人得照護198人偏高，工作壓力大；衛生局長祝年豐說，衛生局積極擴充長照村里巷弄Ｃ點，普及照顧老人，另計畫設長照旗艦中心，透過教育課程安排，普及長照。

嘉義縣政府為落實長照「在地安養、在地老化」，積極佈建「巷弄長照站」C據點，圖為朴...
嘉義縣政府為落實長照「在地安養、在地老化」，積極佈建「巷弄長照站」C據點，圖為朴子市佳禾里安樂醫事巷弄長照站。圖／縣府提供
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長照失智症

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