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台南虎尾寮緊急救援隊長黃英慈 榮獲災防志工菁英

2019-09-01 08:57聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市虎尾寮緊急救援隊長黃英慈，每逢地震、水災等重大災害時，總是第一時間放下身邊事務，協助救災，榮獲消防署甄選為今年全國災害防救志工菁英。黃英慈今天說，得獎是肯定和榮耀，他會不忘參與志願服務的初衷，要繼續為救人水火的使命繼續努力。

黃英慈約在10年前成立虎尾寮緊急救援隊，多年來積極訓練救援隊員，在地震或是大水災時協助救人。2014年7月31日高雄市發生大氣爆，2016年2月6日南台大地震，造成永康區維冠大樓倒塌，虎尾寮民間緊急救援隊都曾前往高雄、永康參與救援，並獲國防部頒發「民安三號─災害防救演習」全國有功單位團體，十五個受獎單位中，該隊是唯一的民間救援團體也是南市唯一得獎單位。

消防署為活化災害防救團體，激勵成員服務士氣，自2017年起，辦理全國災害防救志工菁英表揚活動，希望藉由災害防救志工不求回報、犧牲奉獻的精神，帶給社會正面的力量，一同守護台灣家園。

來自全國四面八方的災害防救志工菁英，在經過激烈的角逐及甄選後，上月底終於產出18名當選名單。黃英慈設立虎尾寮緊急救援隊，在台南市政府登錄有案，他個人領有救災識別證，且連續在團體服務滿5年，符合甄選規定表現優異，由台南市消防局遴選參加全國甄選，消防署訂12月5日在台北頒獎表揚。

台南市虎尾寮緊急救援隊長黃英慈，榮獲消防署甄選為今年全國災害防救志工菁英。圖/黃...
台南市虎尾寮緊急救援隊長黃英慈，榮獲消防署甄選為今年全國災害防救志工菁英。圖/黃英慈提供
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台南市維冠大樓倒塌時，虎尾寮緊急救援隊長黃英慈曾率隊前往救援，獲選選為全國災害防...
台南市維冠大樓倒塌時，虎尾寮緊急救援隊長黃英慈曾率隊前往救援，獲選選為全國災害防救志工菁英。圖/黃英慈提供
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