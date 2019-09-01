台南虎尾寮緊急救援隊長黃英慈 榮獲災防志工菁英

2019-09-01 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市虎尾寮緊急救援隊長黃英慈，每逢地震、水災等重大災害時，總是第一時間放下身邊事務，協助救災，榮獲消防署甄選為今年全國災害防救志工菁英。黃英慈今天說，得獎是肯定和榮耀，他會不忘參與志願服務的初衷，要繼續為救人水火的使命繼續努力。

黃英慈約在10年前成立虎尾寮緊急救援隊，多年來積極訓練救援隊員，在地震或是大水災時協助救人。2014年7月31日高雄市發生大氣爆，2016年2月6日南台大地震，造成永康區維冠大樓倒塌，虎尾寮民間緊急救援隊都曾前往高雄、永康參與救援，並獲國防部頒發「民安三號─災害防救演習」全國有功單位團體，十五個受獎單位中，該隊是唯一的民間救援團體也是南市唯一得獎單位。

消防署為活化災害防救團體，激勵成員服務士氣，自2017年起，辦理全國災害防救志工菁英表揚活動，希望藉由災害防救志工不求回報、犧牲奉獻的精神，帶給社會正面的力量，一同守護台灣家園。