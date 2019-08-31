影／柯文哲虧韓國瑜、蘇貞昌 批比人高公文太「給摟」

2019-08-31 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午到嘉義縣永慶高中，參加「酷課雲在我嘉」 ，永慶AI班與竹崎高中、台北中正高中，共享課程合作備忘錄簽署，他談到E化時說，辦公室看不到紙張就是E化，還順道「虧」一下日前韓國瑜、蘇貞昌比批公文，說公文堆到人高太「給摟」（台語，有多此一舉之意），台北市亂送紙公文還會被他罵。

日前有名嘴指，高雄市長韓國瑜不批公文，韓國瑜駁說，他每天都批10件公文以上；結果行政院長蘇貞昌受訪時酸說，他批的公文堆起來比人還高，韓國瑜隔幾天開直播回應，堆出他跟人一樣高的公文跟蘇「PK」，強調公文批的多寡，未必跟行政效率畫上等號。

柯文哲今天下午到嘉義，參加「酷課雲在我嘉」簽署活動 ，受邀致詞時，對著現場教育單位代表說，台北市一直在推E化，建構智慧學校，學校要放無人商店，學生買食物要看時間，接近，同時從硬體的建設到軟體課程導入，整個學校都要E化，而且E化其實很簡單，就是讓辦公室看不到紙張。