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台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動 遊客讚賞

2019-08-31 21:32聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市大內、官田區公所跨區合作舉辦「惡龍尋烏金寶藏」系列活動，第一梯次輕旅行今天率先登場，大內區長李賢村、官田區長顏能通帶領40位搶先報名民眾踏訪兩區獨特的人文風情，眾人同樂拉抬活動深度與溫度。

特別的是，這梯參加者多「一家人」，全家把握一日遊賞兩區特色景點，還有專業導覽、美食品嚐及手做體驗，以環境教育為主軸出發，發現及探索大內、官田之美；還有自製手作品、無價的知識及珍貴的親子回憶，眾人直呼物超所值，活動受好評，成功打響兩區暑假旅遊活動。

許多人好奇的是，惡龍尋烏金寶藏輕旅行體驗活動是如何尋寶，第一站由大內區二溪月世界出發，帶領民眾一覽曾文溪流域沖積而成的白堊地形私房秘境，疊彩山的蒼茫景緻，有如蜿蜒於地表的一條巨龍，當初民眾心中「惡龍」的疑問，藉由民眾親自攬勝及專業的導覽解說獲得解答。

接著，來到二溪國小，了解桂花釀製作過程，品嘗學生自製的桂花釀，又踏上尋寶之路，午餐至官田國中官田窯手作窯烤PIZZA；官田窯利用菱殼炭化，將廢能回收成為烘烤披薩的熱能，親自體驗現作現吃的美味；飯後繼續前往寶藏聚集之地。

民眾尤其迫不及待找尋烏金寶藏「炭索菱殼」，透過菱殼炭生產流程導覽，手縫可愛的貓頭鷹等動物造型吸附包，以及菱殼炭水耕盆栽DIY，除寓教於樂，更增進大人、小孩親情互動的橋樑，使假期更有意義。

最後，眾人漫步於網美喜愛的龍貓公車站彩繪村，民眾不斷拍照打卡，流連忘返，直呼下次還要參加，一整天下來收穫滿滿。

臺南市安南區黃姓民眾表示，以前只知道大內產酪梨、官田產菱角，鮮少有機會到酪梨與菱角的故鄉一遊，藉由這次一日遊實地踏訪，深入了解何謂循環經濟，垃圾也能變黃金，真是太神奇了，果然不枉此行，希望公所可以續辦如此具有深度的小旅行。

主辦單位表示，市長黃偉哲代言、民政局長顏振標大力支持，首辦跨區輕旅行即獲得廣大迴響，開放報名不到2分鐘即額滿，一日遊活動受到大家喜愛，未來將持續更新及開發新路線，吸引更多觀光客走進大內、官田，感受臺南魅力，活絡區域觀光產業。

大內公所指出，此次活動最有意義的是莫過於將循環經濟及社區永續概念傳遞給每一位遊客，讓民眾尋找烏金寶藏奧義，並瞭解菱殼炭的應用，除可烹煮食材，還能改善土壤、淨化水質，更透過讓民眾實作菱炭吸附包、菱殼炭水耕盆栽，瞭解菱殼炭亦有淨化空氣品質功用。

主辦單位還特加碼贈送大內區在地酪梨文創宣導品「酪梨防蚊液」，推廣在地社區酪梨循環經濟，並向民眾進行登革熱宣導，巡倒清刷做得好，人民健康沒煩惱，相信民眾今天的尋寶之旅一定滿載而歸。

台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動內容充實，遊客讚賞。圖/大內區公所提供
台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動內容充實，遊客讚賞。圖/大內區公所提供
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台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動內容充實，遊客讚賞。圖/大內區公所提供
台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動內容充實，遊客讚賞。圖/大內區公所提供
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臺南彩繪村

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