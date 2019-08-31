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總統加持企業認購5千箱 麻豆文旦節明登場

2019-08-31 19:29聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

麻豆文旦進入盛產期，蔡英文總統、農委會主委陳吉仲及台南市長黃偉哲今天同台行銷文旦，與台灣文旦大聯盟全台10大文旦產區農會，在中央地方齊力行銷下，企業當場認購文旦5000箱。

市府副秘書長王揚智也率領市府農業局，前往台中裕毛屋門市向中部消費者行銷台南優質文旦禮盒及相關產品，邀請全台民眾不只買文旦，吃文旦，還要來台南旅遊，享受更多當地特有限定的文旦產品好滋味，也為明天在麻豆總爺藝文中心登場的麻豆文旦節暖身。

台灣文旦季「一級生產：保柚保價、好柚好價」活動，今天在麻豆好廖柚園登場，蔡英文、黃偉哲同台行銷文旦，5家企業當場認購5千箱文旦，一來穩定各產地柚農的收入，二來提供消費者品質最好的文旦柚。

麻豆區農會也邀請台灣文旦大聯盟的十家農會，有台南市麻豆區、下營區；嘉義縣竹崎鄉；雲林縣斗六市；苗栗縣西湖鄉；新北市八里區；宜蘭縣冬山鄉；花蓮縣瑞穗鄉、玉溪及台東縣東河鄉農會共同參與今天的活動，見證十大產地團結接棒。麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，麻豆文旦要提昇為六級產業，從每年3月柚花季，賣的是香氣和氛圍，希望從西部到東部接棒辦路跑，別人追櫻花，我們來追柚花。

黃偉哲表示，感謝總統蒞臨一同行銷文旦，也感謝森霸電力、華美光學、華南銀行、農業金庫及聯邦銀行認購台南的美味文旦，今年台南文旦柚種植面積為全台第一，產量約2萬4325公噸，佔全國總產量33%，他一路從愛文賣到文旦，除了國內的文旦推廣，也銷到加拿大、新加坡，積極行銷台南文旦。

2019麻豆文旦節農業產業文化活動」明天將在麻豆總爺藝文中心熱鬧登場，有在地柚農的麻豆文旦展售，也規畫親子同樂的野餐活動及好柚DIY─柚子創意特調和彩繪，還有大型氣墊溜滑梯、活力彈跳床，還有滿箱贈送活動專屬野餐墊、打卡可免費品嚐美味柚子霜淇淋、街頭藝人表演、麻豆在地社團表演等精彩活動。

台南市農業局今天前往台中裕毛屋門市向中部消費者行銷台南優質文旦禮盒。圖／農業局提...
台南市農業局今天前往台中裕毛屋門市向中部消費者行銷台南優質文旦禮盒。圖／農業局提供
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蔡英文總統（中）與全台十大文旦產區農會總幹事合影。記者吳淑玲／攝影
蔡英文總統（中）與全台十大文旦產區農會總幹事合影。記者吳淑玲／攝影
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蔡英文總統今到台南行銷麻豆文旦，企業認購5千箱。記者吳淑玲／攝影
蔡英文總統今到台南行銷麻豆文旦，企業認購5千箱。記者吳淑玲／攝影
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蔡英文總統今到台南行銷麻豆文旦，企業踴躍認購。記者吳淑玲／攝影
蔡英文總統今到台南行銷麻豆文旦，企業踴躍認購。記者吳淑玲／攝影
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文旦黃偉哲2020選舉蔡英文

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