劍湖山加碼秋冬旅遊補助 免費暢玩水陸雙樂園多項優惠

2019-08-31 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



劍湖山世界旗下主題樂園及渡假大飯店，今年9月1日起加碼秋冬旅遊補助，除了12歲以下兒童可免費暢玩水陸雙樂園，同行者每人可享499元優惠票價，馬上可省400元，同樣可以享受水陸雙樂園，免加價，也不必分開購買水上樂園或陸上樂園門票，超划算。

劍湖山主題樂園即日起至10月13日水陸雙樂園一票玩到底，免加價、免分開購票。9月1日至12/31周六、周日使用秋冬補助12歲以下優惠之同行者，每人門票499元（原價899元）。

此外，劍湖山主題樂園也率先推出今年中秋節加碼送，凡在9月13日至9月15日連假期間，入園遊客只要對中身分證號碼2或3，就可享門票399元優惠，比原價便宜500元。

中秋節當天也首辦“幸福摩天輪中秋柚露營”的兩天一夜免帶裝備高CP值露營活動，內容包含日間暢玩水陸雙樂園兩天，體驗水樂園沙灘趣味競賽、使用玩美攝影棚35個主題式限量場景，拍美照當網紅、夜間有自助烤乳豬，4人1帳搶鮮價下殺至6999元，原價15000元，超級優惠，雲林縣長張麗善歡迎來雲林遊劍湖山吃美柚。

劍湖山世界說，配合政府擴大秋冬旅遊補助，主題樂園不僅入園門票加碼送好康，園內消費也讓遊客省荷苞，又能滿足購物美食需求。每位遊客可獲園內消費抵用券，也能得到劍湖山渡假大飯店指定餐廳的消費抵用券，以及玩美攝影棚入場券，吃喝玩樂抵用券最高可省1800元，保證讓人有感。