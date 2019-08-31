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台江拜溪墘音樂會 連續10年以音樂祈安

2019-08-31 16:18聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市安南區公親寮鄉親在農曆7月底奉請清水祖師拜溪墘祭典，守護家園已傳承百年；10年前，鄉親為發揚「拜溪墘」敬天地、守護家園精神，每年都在清水寺舉辦拜溪墘音樂會，今年已邁入第10個的年頭，昨晚邀請台江老中青三代，以音樂來禮敬清水祖師，共祈平安。

這場音樂會由百年歷史的公親寮「天子門生」太平歌陣開場，緊接著台南社大台江分校村廟樂團薩克斯風登場，最後由在地青少年共同組成的和順國中國樂團壓軸演出，老中青三代重回廟口，伴隨著悠揚的樂聲，現場好不熱鬧。

公親里長王金樹感謝台江分校、台江文化促進會及市府，大家相放伴共同策辦拜台江溪墘音樂會，他說，從2003年第一屆台江文化季在公親寮舉辦以來，大家就不斷努力，相信今天不會再讓人笑說台江是文化沙漠。公親寮清水寺主委李文揮也希望拜溪墘音樂會一年比一年更好。

文化局長葉澤山表示，看見台江鄉親保存百年的拜溪墘文化，一代傳一代，現在更舉辦音樂會，以音樂祈安，非常有意義。安南區長葉誌明到安南區任職5個月，發現台江文化藝文活動非常活躍，他說，看到太平歌表演非常精彩，也看到大家很努力保存在地文化。

台江分校執行長吳茂成說，公親寮鄉親傳承100多年的拜溪墘文化，這是非常珍貴的台江流域歷史文化，從當代營造靭性社區的願景來說，可說是台江河川守護運動最重要的水文化祭典之一。今年的拜溪墘於8月29日下午2時開香，鄉親擔著牲禮，奉請清水祖師，重返曾文溪的舊河道，人手一香，共祈平安，昨晚台江拜溪墘音樂會，在開學第一天，大家以音樂來禮謝天地諸神護佑台江子民的神恩。

台江在地青少年共同組成的和順國中國樂團壓軸演出，以悠揚樂聲，博得滿堂彩。記者邵心...
台江在地青少年共同組成的和順國中國樂團壓軸演出，以悠揚樂聲，博得滿堂彩。記者邵心杰／翻攝
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台江拜溪墘音樂會昨晚由百年歷史的公親寮「天子門生」太平歌陣開場。記者邵心杰／翻攝
台江拜溪墘音樂會昨晚由百年歷史的公親寮「天子門生」太平歌陣開場。記者邵心杰／翻攝
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公親寮鄉親為發揚「拜溪墘」敬天地、守護家園精神，每年都在清水寺舉辦拜溪墘音樂會，...
公親寮鄉親為發揚「拜溪墘」敬天地、守護家園精神，每年都在清水寺舉辦拜溪墘音樂會，今年已邁入第10個的年頭。記者邵心杰／翻攝
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台江音樂會樂團

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