斗六文旦超甜美 一箱3000元特級品照樣搶光光

2019-08-31 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣斗六文旦節今天在斗六市環保公園盛大登場，柚農匯集設攤促銷有名的斗六文旦，帶動買氣強強滾，一卡車的柚子沒多久就被搶購一空，今年文旦評鑑特等獎黃燕萍，每公斤500元，1箱6公斤3000元的高價，照樣被買光光，柚農對今年斗六文旦銷售深具信心。

雲林縣長張麗善說，斗六文旦品質超優，連大陸民眾都愛吃，外銷到四川的斗六文旦，一下子就被買光，展現六斗文魅力。尤其斗六老欉文旦口碑佳，皮薄、果粒柔軟多汁、果香濃郁且甜度高，深受市場歡迎，已成為市場主流，每年優質斗六文旦採收前多數已被提前預訂。

副縣長謝淑亞頒發得獎文旦給柚農，她說，參加評鑑的文旦都須具有吉園圃資格、生產履歷或農藥殘留檢驗等安全用藥證明，消費者可安心食用。

斗六市長林聖爵也說，斗六文旦今年種植面積約179公頃，每公頃平均產量約42.3公噸，今年因氣候關係約減產近1成，但是品質相當好，平均甜度都有提高，目前6公斤裝價格約在600至1000元，甜度13以上的3粒賣到1350元，6粒2500元，特等獎一箱賣到3000元，都被搶購一空，連他也搶訂了10箱。