5000人為保肝而走 劉建國帶雲林人走出C肝陰霾

2019-08-31 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



在立委劉建國邀請衛生福利部中央健康保險署健保24周年活動，今天移師到雲林舉辦，上午就吸引約5000人到古坑鄉綠色隧道公園參加「健康存摺拿在手 守護健肝更長久」的健走嘉年華會，大家為健康、保肝而走，場面熱滾滾。

這場健康嘉年華會在太鼓打擊、活力四射啦啦隊、健保天團話劇等精采表演下拉開序幕，會中並有趣味與知性的健康新訊有獎徵答，30個健康宣導攤位，宣導肝炎防治、根除 C 肝、正確用藥宣導、口腔保健、菸害防制、中醫體質檢測，養生保健等，讓民眾獲得更多正確的愛肝與健康資訊，受用無窮。

健保署提供豐富摸彩獎品，43吋液晶電視、捷安特腳踏車、電子血壓計及電風扇等。立委劉建國說，健保C型肝炎全口服新藥執行計畫自106年執行迄今，全國已治療人數逾7萬人，其中雲嘉南共計治療22455人，雲林縣共計治療則有6726人，參與治療比率為45%，全縣40歲以上的縣民，有7成沒有接受過C型肝炎篩檢。

劉建國說，「守護自己的健康、顧好您的心肝」非常重要，所以不管是預防或治療，都是要「及早發現、及早治療」，透過本次活動來讓身體更健康，也透過衛教達成健康保健預防宣導目的，主辦單位更推薦加入健康存摺APP，為健康為健肝而走。