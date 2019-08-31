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5000人為保肝而走 劉建國帶雲林人走出C肝陰霾

2019-08-31 12:47聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

在立委劉建國邀請衛生福利部中央健康保險署健保24周年活動，今天移師到雲林舉辦，上午就吸引約5000人到古坑鄉綠色隧道公園參加「健康存摺拿在手 守護健肝更長久」的健走嘉年華會，大家為健康、保肝而走，場面熱滾滾。

這場健康嘉年華會在太鼓打擊、活力四射啦啦隊、健保天團話劇等精采表演下拉開序幕，會中並有趣味與知性的健康新訊有獎徵答，30個健康宣導攤位，宣導肝炎防治、根除 C 肝、正確用藥宣導、口腔保健、菸害防制、中醫體質檢測，養生保健等，讓民眾獲得更多正確的愛肝與健康資訊，受用無窮。

健保署提供豐富摸彩獎品，43吋液晶電視、捷安特腳踏車、電子血壓計及電風扇等。立委劉建國說，健保C型肝炎全口服新藥執行計畫自106年執行迄今，全國已治療人數逾7萬人，其中雲嘉南共計治療22455人，雲林縣共計治療則有6726人，參與治療比率為45%，全縣40歲以上的縣民，有7成沒有接受過C型肝炎篩檢。

劉建國說，「守護自己的健康、顧好您的心肝」非常重要，所以不管是預防或治療，都是要「及早發現、及早治療」，透過本次活動來讓身體更健康，也透過衛教達成健康保健預防宣導目的，主辦單位更推薦加入健康存摺APP，為健康為健肝而走。

 也是雲林子弟的健保署長李伯璋表示，周年慶選在雲林縣舉辦，主要是因雲林縣人口老化為全國第二高，長者可能對手機功能可能陌生，此外C肝防護也很嚴重，雲林縣C肝比率偏高，所以到雲林加強宣導，也感謝立委劉建國長期支持C肝預算，今年健保編列65.36億元專款治療4萬多個C肝病患，目前的名額已經用完，為使治療不中斷，在劉委員支持下，健保會也討論通過，增加19億補助，預計可再治療約1萬名C肝病患。

立委劉建國邀請健保署將週年慶移師雲林舉辦，帶領民眾作健康操，為保肝健走。記者蔡維...
立委劉建國邀請健保署將週年慶移師雲林舉辦，帶領民眾作健康操，為保肝健走。記者蔡維斌／攝影
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立委劉建國邀請健保署將週年慶移師雲林舉辦，帶領民眾為保肝健走。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國邀請健保署將週年慶移師雲林舉辦，帶領民眾為保肝健走。記者蔡維斌／攝影
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立委劉建國邀請健保署將週年慶移師雲林舉辦，帶領民眾作健康操，為保肝健走。記者蔡維斌／攝影
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立委劉建國邀請健保署將週年慶移師雲林舉辦，帶領民眾作健康操，為保肝健走。記者蔡維斌／攝影
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