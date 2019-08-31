麻豆文旦之亂抗韓流 蔡英文今到台南全力行銷

2019-08-31 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



總統蔡英文今天到台南麻豆出席台灣文旦季，並頒發證書給全台10大文旦產區策略聯盟，她說各區文旦都各有特色也都很好吃，近來有不少假消息流言，造成農民受到傷害，因此在立法院修法，對散播影響農產品價格的假消息，最高可罰30萬元，蔡英文強調，選舉和政治是一時的，但傷害農民是一世的事情，保護農民是政府責任，也要求農委會繼續盯住所有農產品的價格。

蔡英文表示，每年文旦季從台南麻豆開始，占全台近30%，是全台灣最大的文旦生產地。第二應該是花蓮瑞穗。大學有住台南的同學，在文旦產季會留幾個給她，強調是麻豆的文旦一定要吃，印象很深麻豆的文旦是小小的，但是很甜。農委會主委說今年收購大果，把次級品收購後，市場的價格會維持在一定水準之上，政策的執行，已經看到效果，今年的文旦價格維持在一定的水準。

台南市長黃偉哲也說，大家看到從年初所謂「文旦之亂」，現在變成文旦好價格，所以造謠的、唱衰的，最後沒辦法達到效果。真正替農民做事的總統、主委、委員，大家努力把產銷秩序維持下來。今天總統來，是要再加一把勁、添一把火，讓我們的文旦更加火，銷售一定要長紅。

農委會主委陳吉仲表示，今年「大果文旦收購」計畫，在全台收購800萬台斤，光是麻豆就收150萬台斤，花蓮400萬台斤，一台斤至少10元，讓今年文旦價格看俏，頂級每台斤可賣到100元至200元，中級是每台50至100元。