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雨不停難施工！阿里山林鐵本線延至9月3日復駛

2019-08-31 08:59聯合報 記者卜敏正╱即時報導

阿里山林鐵本線將延至9月3日復駛。圖／阿里山林鐵處提供
阿里山林鐵本線將延至9月3日復駛。圖／阿里山林鐵處提供
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林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處昨天發布訊息，阿里山林鐵本線嘉義至十字路段，因8月中旬豪雨及地震災害，自8月16日起停駛，原訂 8月底前搶修完工復駛，因雨影響部分施工進度，將展延至9月3日復駛。

嘉義地區8月中旬連日豪雨，加上8月16日梅山地區4級地震，造成本線木屐寮段土石崩落、多林段落石、倒樹、泥濘覆蓋土石崩塌，及樟腦寮段崩落土石約80立方公尺，鋼軌嚴重變形，枕木毀損及道碴泥化。3處災害必須清運土石、倒樹，重新置換鋼軌及鋪設枕木、道碴，故本線自8月16日起停駛。

林鐵及文資處黃妙修處長表示，災害發生後，隨即調派人力、機具同步搶修崩落土石。為避免土石堆置影響下方民宅安全，特別以林鐵工程列車運出崩落土石，並更換新鋼軌16支、枕木60支、鋪設道碴55立方公尺。

她說，雖然施工期間天候仍不穩定，時有陣雨，林鐵及文資處加強現場監控、機動施工，終能如質如期在8月27日完成3處災害修復工作，8月30日竹崎至十字路區間將試運行，已可恢復正常行駛。

林鐵及文資處說明，今年分2階段進行嘉義市區4處平交道改善工程，第1階段改善維新路及新生路平交道，因交通流量大，必須半半施工，並進行拆軌、路基開挖、混凝土澆置、調整高程修復路面等作業，路線必須停駛。

林鐵決定利用災害停駛期間同時施工，但因施工期間連日陣雨，影響混凝土澆置及平交道基鈑安裝，預估工期增加3個工作天，林鐵本線將展延至9月3日復駛。

林鐵處表示，本次停駛僅本線定期列車，阿里山國家遊樂區內祝山、沼平、神木等3支線，及每周六、周日嘉義至北門檜來嘉驛主題列車，均正常行駛。

已訂票並完成付款之旅客，可以從乘車日起一年內持乘車票至林業鐵路(嘉義站、北門站、奮起湖站、阿里山站)及臺鐵各站售票窗口辦理全額退費，並免收手續費。

阿里山林鐵本線將延至9月3日復駛。圖／阿里山林鐵處提供
阿里山林鐵本線將延至9月3日復駛。圖／阿里山林鐵處提供
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阿里山林鐵本線將延至9月3日復駛。圖／阿里山林鐵處提供
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