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台灣最古老街區 安平商圈推行動支付拚觀光

2019-08-30 19:31聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

安平商圈是全台觀光重鎮，商圈內店家積極導入行動支付，包括LINE Pay、台灣Pay、街口、微信、支付寶等支付工具服務，短短時間已經超過70店家加入，商圈覆蓋率已達1/2以上，預計年底目標將可望破百。

行政院會昨天第3666次會議，經濟部陳報「內需型商家振興輔導方案」中，特別以台南市安平商圈推動行動支付促成營業額成長為績優案例，深獲肯定。

台南市長黃偉哲表示，市府推動行動支付不餘遺力，每月定期由王時思副市長召開跨局處整合，從公共服務與擴大民間消費普及兩大面向著手推動本市行動支付普及。在公共服務上，目前路邊停車費、地方稅、工商登記規費、學雜費等公共規費以及4大古蹟景點售票、14家農會超市均可提供行動支付服務，讓市民享受無現金智慧城市的便利生活。

對於擴大民間消費普及，市府經濟發展局輔導商圈店家使用行動支付，營造便利消費環境，透過辦理多場行動支付推廣說明會，邀請行動支付業者、銀行業共同合作，協助商圈店家導入行動支付，提供多樣化方案及優惠費率，自去年迄今，共已輔導超過368家以上商圈店家導入行動支付。

其中孔廟商圈府中街假日市集已成為「行動支付一條街」，兩側市集均已全數導入行動支付；安平商圈從去年底開始大力推廣行動支付，商圈家數導入行動支付為所有商圈中成效最佳之商圈。今年6月在古堡街舉辦「銅板嗶經濟」無現金市集活動與暑期期間推出指定店家用LINE Pay單筆消費滿NT100享10%回饋活動，深獲好評，安平商圈表示，透過行動支付導入，平均客單價成長約2倍。

經發局表示，安平商圈曾獲經濟部指定為國際級商圈，是台灣最古老街區之一，還有古蹟、文化景館等歷史資產。預計九月透過安平獅樂園群聚以及經濟部商業司與工研院之智慧商業獅LINE平台行銷資源，結合安平古堡節嘉年華，與商圈內的店家們推出一系列優惠活動，歡迎全國民眾來安平尋找好康優惠。

安平商圈是全台觀光重鎮，商圈內店家積極導入行動支付。圖／台南市府經濟發展局提供
安平商圈是全台觀光重鎮，商圈內店家積極導入行動支付。圖／台南市府經濟發展局提供
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LINE古蹟行動支付

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