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秋冬遊台南 入住41家專案房型享住2晚優惠

2019-08-30 16:44聯合報 記者鄭維真╱即時報導

秋冬來台南享補助！台南市觀光旅遊局針對來台南自由行住宿台南合法旅宿的遊客，推出從9月1日到12月31日不分平假日，可憑發票或收據上台南月月主題周活動網站，登錄參加「月月抽10組台南、大阪及台南、香港來回機票」，入住41家主題周（9月22日到26日台南吉祥物主題周）專案優惠者還可加碼抽20組台南在地東山咖啡濾掛包禮盒。

觀光旅遊局表示，搭配2019關子嶺溫泉美食節活動，9月21到26日為台南吉祥物主題周，結合關子嶺泥漿溫泉特色，設定主題色票圖為溫泉泥。在主題周期間入住41家專案旅宿房型者，可獲加碼抽20組9月主題周限定好禮「台南在地東山咖啡濾掛包禮盒組」，包括咖啡評鑑冠軍瑞亦思咖啡、亞軍崁頭山咖啡館、季軍大鋤花間。

配合交通部觀光局秋冬自由行補助1000元的利多，41家主題周住兩晚可享超值優惠專案房型的旅宿業者，包括大億麗緻酒店、台南大飯店、和逸飯店•台南西門館、維悅酒店、榮興金鬱金香酒店、榮美金鬱金香酒店、台南老爺行旅、徠．歸仁飯店、台糖長榮酒店、南科贊美酒店、景大山莊、尖山埤江南渡假村、捷喬商務旅館、為楓渡假別館、月相情境休閒旅館、添福商務旅館、日升大飯店、蒙娜麗莎商務旅館、宏盛鑫商務飯店、國妃鷹堡汽車旅館健康館、允頌汽車旅館、蘊見、台南小房子、艸祭Book inn、My Way House好巷一弄、葛淶休閒民宿等26家旅宿業者，也開放主題周專案優惠房價可同時適用交通部觀光局的每人每房1000元折抵的自由行優惠。

觀旅局表示，後續每月住宿抽機票外，每月主題周加碼抽獎品都不同，民眾可密切注意主題周活動網站、台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團，隨時更新秋冬遊台南的各項好康活動資訊。

主題周期間入住41家專案旅宿房型者，可獲加碼抽20組9月主題周限定好禮「台南在地...
主題周期間入住41家專案旅宿房型者，可獲加碼抽20組9月主題周限定好禮「台南在地東山咖啡濾掛包禮盒組」。圖／台南市觀旅局提供
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