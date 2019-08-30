另類開學日！台南新生到酒廠「藏酒」 畢業開封

2019-08-30 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南官田區4所國中小今天連袂在隆田酒廠舉辦「封酒醇香、典藏時光」的新生入學藏酒儀式。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 「酒越放越陳，書讀越多，知識越豐富！」台南官田區四所國中小，今天開學日在隆田酒廠舉辦「封酒醇香、典藏時光」的新生入學藏酒儀式，小朋友在校長與家長的協同下，將二鍋頭的新酒，倒入酒甕內封存，相約三年及六年後開封分裝，作為畢業禮。

隆田酒廠與官田國中、官田、渡拔、嘉南國小在新生開學日舉辦的新生藏酒儀式，今年邁入第5年，四所國中小新生在師長與家長陪同下，到隆田酒廠舉行新生入學儀式，酒廠特別準備精釀二鍋頭高粱酒作為封存的酒品，官田國小校長王全興說，今年小一新生有49人，家長參與也很踴躍，都覺得活動很有意義。

在簡單的開幕儀式後，酒廠事先安排在每所學校前放置酒甕，新生在校長、家長的協助下，拿著酒杓，舀起新酒，倒入酒甕內，一開始新生都很緊張，但慢慢熟練後，就順利倒入酒甕，家長也在一旁幫忙拍照，替孩子入學留下最美好的回憶。

隆田酒廠廠長鍾國材表示，用來藏酒的二鍋頭高粱酒，是剛釀成的新酒，辛辣青澀，經過陶甕儲存與時間的淬鍊熟陳，風味會更醇厚、更柔和，如同剛入學的新生，稚嫩清純，經過學校教育與時間的催化成長，身心會更成熟、更健全。

活動事先就進行政策宣導，鍾國材說，希望孩子正確認識酒是含有酒精成分的物質，要有正確的飲酒觀念，也希望透過中小學的教育向下扎根，從小養成遵守交通安全的觀念，確保社會安全與家庭幸福美滿。

官田國小新生謝博聿說，酒聞起來很香，但小朋友不可以喝，回家也要告訴爸爸喝酒不可以開車。

校長王全興說，開學日舉辦藏酒活動很有意義，讓學生知道，知識就和酒一樣，累積越陳越香，學生在校接受6年的學習，就是酒在時間與情感內化於甕酒中，時間的歷練，酒更香沈，人的學識涵養更豐富。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康